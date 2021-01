Mountain Valley MD erhält kanadisches Patent für seine Quicksome-Technologie

VANCOUVER, B.C. – 14. Januar 2021 - Mountain Valley MD Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „MVMD“) (CSE: MVMD) (FWB: 20MP) freut sich bekannt zu geben, dass das kanadische Patentamt (Canadian Intellectual Property Office) dem Patentantrag des Unternehmens für seine Quicksome-Technologie zugestimmt hat. Die Patenterteilung ist für MVMD die erste im kanadischen Markt, die das Stadium der formalen Zulassung durchlaufen hat. Damit ist das Verfahren zur Herstellung von getrockneten Liposomen zur Verwendung in komprimierbaren Verabreichungssystemen in Kanada formal geschützt.

Die patentierte Quicksome-Liposomentechnologie des Unternehmens basiert auf einer modernen zweistufigen Verkapselung und einem Desikkationsverfahren zur Formulierung von aktiven Wirkstoffen mit normalerweise geringer Bioverfügbarkeit in hochwirksame Produktformate für die orale Anwendung. Die patentierte Quicksome-Technologie kommt in einer Vielzahl von Impf-, Arzneimittel- und Nutrazeutikaanwendungen zum Einsatz.

„Die immer breitere Akzeptanz unserer Patente in zahlreichen Kontinenten bestätigt die Einzigartigkeit unserer Quicksome-Technologie und unseren eigenen Ansatz zur wirksameren Einbringung von komplexen Molekülen in den Körper“, erklärt Mike Farber, Director of Life Sciences bei Mountain Valley MD. „Mit der aktuellen Patenterteilung sind wir formal gesehen in der Lage, in Kanada ohne Einflussnahme durch den Mitbewerb exklusive Produkte zu entwickeln, die eine überlegene pharmakokinetische Leistung bieten.“

Das Unternehmen hat am 10. Dezember 2020 präklinische Studiendaten veröffentlicht, bei denen eine solubilisierte Version des Wirkstoffs Ivermectin unter Einsatz der Quicksome-Technologie zur Verabreichung von dehydrierten Liposomen im Vergleich zu einer herkömmlichen oralen Ivermectin-Lösung verabreicht wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Quicksome-Technologie in der Lage ist, Ivermectin erfolgreich über die Schleimhaut einzubringen und die pharmakokinetische Leistung im Vergleich zu herkömmlichen oralen Formaten signifikant verbessert ist. Hier die präklinischen Daten im Detail: eine 500 %-ige Steigerung der Bioverfügbarkeit im Vergleich zu oralen Tabletten; eine TMAX (Zeitdauer bis zum Erreichen der maximalen Plasmakonzentration im Körper) von 1 Stunde, was einer 600 %-igen Steigerung gegenüber oralen Tabletten entspricht; ein Nullabfall der CMAX (maximale Serumkonzentration, die ein Medikament erreicht) über den gesamten Untersuchungszeitraum von 6 Stunden; und eine Variabilität von nur 5 % im Vergleich zur Variabilität von 40 % bei oralen Tabletten.