Minneapolis und Düsseldorf (ots) - Entrust (http://www.entrust.com/) , führenderAnbieter im Bereich vertrauenswürdige Identitäten, Zahlungen und Datenschutz,gibt heute die Übernahme von HyTrust, Inc. (https://www.hytrust.com/) bekannt.HyTrust ist ein Anbieter innovativer Lösungen für virtualisierte undMulti-Cloud-Datenverschlüsselung, Schlüsselverwaltung und Cloud Security PostureManagement. Die Konditionen der Akquisition werden nicht bekannt gegeben. Mitder Übernahme von HyTrust erweitert Entrust sein Portfolio digitalerSicherheitslösungen und bedient die Datenschutz- und Compliance-Anforderungenvon Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben möchten."Unternehmen richten ihre IT-Infrastrukturen neu aus, um die Effizienz undSkalierbarkeit von Cloud Computing nutzen zu können. In diesem Zusammenhangstehen Datenschutz und Compliance ganz oben auf der Agenda. Deshalb freuen wiruns sehr, das Team und die Lösungen von HyTrust zu Entrust holen zu können",kommentiert Todd Wilkinson, President & CEO von Entrust die Übernahme. "DieLösungen von HyTrust helfen Unternehmen bei der Verwaltung, Automatisierung undSkalierung von Sicherheitskontrollen in verschiedenen IT-Umgebungen. Damitwerden wir für unsere Kunden nun zu einer zentralen Anlaufstelle für hochsichereDatenschutz-, Identity- und Compliance-Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihreDaten zu verschlüsseln und Sicherheitsrichtlinien in virtualisierten Umgebungenund der Public oder Hybrid Cloud durchzusetzen."2007 gegründet, automatisiert HyTrust mit seinen Lösungen dieSicherheitskontrollen für softwaredefinierte Computing-, Netzwerk- undSpeicher-Workloads, um ein Höchstmaß an Transparenz, granularerRichtlinienkontrolle und Datenschutz zu erreichen. HyTrust-Kunden können durchEchtzeit-Automatisierung und Durchsetzung von SicherheitsrichtlinienKosteneinsparungen in der Cloud und bei der Virtualisierung forcieren - unddabei gleichzeitig ihre Sicherheit verbessern, sich schnell an neueCompliance-Anforderungen anpassen und ungewollte Ausfälle verhindern. Zu denPartnern von HyTrust gehören VMware, IBM , Cisco, Intel, Google, Amazon undIn-Q-Tel. Das privat geführte Unternehmen mit Sitz in Mountain View,Kalifornien, hat rund 50 Mitarbeiter, die mit der Übernahme zu Entrust wechseln.Weitere Informationen unter https://www.entrust.com/partner-directory/hytrust .Pressekontakt:Alexandra Maiberger+49 179 46 74 310mailto:amaiberger@pr-am.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152030/4812439OTS: Entrust