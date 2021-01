ExaGrid kündigt eine neue Appliance-Modellreihe an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 14.01.2021, 16:57 | 39 | 0 | 0 14.01.2021, 16:57 | ExaGrid, der branchenweit einzige Anbieter von Tiered-Backup-Storage-Lösungen, kündigte heute seine neue Reihe der Tiered Backup Storage Appliances an, welche die Gesamtgröße eines vollständigen Backups in einem einzigen System erhöht. Mit der neuen Produktlinie führt ExaGrid sein einzigartiges Scale-Out-Konzept für die Backup-Storage-Architektur fort. Dieses Konzept ermöglicht es Kunden, Appliances jeder Größe und jeden Alters zu einem einzigen Scale-Out-System zu kombinieren, sodass sie ihre Systeme gemäß dem Wachstum ihrer Daten erweitern können. Die neuen Appliances sind sofort erhältlich. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114005748/de/ Die neue Appliance-Reihe von ExaGrid umfasst die sieben Modelle EX6, EX10, EX18, EX27, EX36, EX52 und EX84. Jede Appliance verfügt über Prozessor, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Speicher, sodass das Backup-Fenster bei wachsendem Datenbestand eine feste Länge behält und teure, mit Unterbrechungen verbundene Forklift-Upgrades vermieden werden. Die neuen Appliances können mit allen früheren Appliance-Modellen von ExaGrid im selben Scale-Out-System kombiniert werden, sodass die Lebensdauer der bisherigen Investitionen der Kunden erhalten bleibt und die Produkte nicht veralten. Das größte ExaGrid-System, bestehend aus 32 EX84-Appliances, kann bis zu 2,69 PB Voll-Backup mit 43 PB logischen Daten aufnehmen und ist damit das größte System der Branche. Zusätzlich zur höheren Speicherkapazität belegt die neue EX84 33 % weniger Platz im Rack als das Vorgängermodell EX63000E. „Seit 2006 konzentriert sich ExaGrid ausschließlich darauf, den Kunden das bestmögliche Backup-Speichersystem anzubieten und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Backup-Speicherung zu verbessern. ExaGrid baut seine Scale-Out-Architektur fortlaufend aus, und wir freuen uns, unser bisher größtes System ankündigen zu können“, so Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. „Wir bieten nicht nur das größte Backup-System der Branche, sondern auch das einzige System mit einer Disk-Cache-Landing-Zone, die mit einem Langzeitspeicher verbunden ist, und den einzigen Deduplizierungsansatz, der sich nicht negativ auf die Backup- und Restore-Performance auswirkt. Damit unterscheiden wir uns von Speicherprodukten der ersten Generation, d. h. von Inline-Scale-up-Deduplizierungs-Appliances wie z. B. Dell EMC Data Domain und HPE StoreOnce. Wir laden Unternehmen ein, unser Tiered-Backup-Storage-System in ihrer eigenen Backup-Umgebung zu testen und es mit ihrer aktuellen Backup-Storage-Lösung zu vergleichen.“ Über ExaGrid ExaGrid bietet einen mehrschichtigen Backup-Speicher mit einem einzigartigen Festplatten-Cache, der Landing Zone, mit einem Langzeit-Repository und mit einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht besonders schnelle Backups, Restores und die sofortige VM-Wiederherstellung. Das Langzeit-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Archivierung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollumfängliche Appliances und sorgt auch bei steigenden Datenmengen für ein Backup-Fenster mit fester Länge, sodass kostspielige, umfangreiche Upgrades und Produktneuanschaffungen nicht erforderlich sind. ExaGrid ist die einzige zweischichtige Backup-Speicherlösung mit einer vom verbundenen Netzwerk getrennten Schicht, mit verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder LinkedIn. Lesen Sie in den Erfolgsberichten unserer Kunden, welche Erfahrungen diese mit ExaGrid gemacht haben und warum sie den Zeitaufwand für Backups inzwischen erheblich senken konnten. ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114005748/de/



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer