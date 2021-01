---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



MERKUR PRIVATBANK verstärkt die Geschäftsführung

Sven Krause verantwortet künftig die Bereiche Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung sowie die zentralen Dienste



München, 14. Januar 2021 - Die inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK erweitert ihr Führungsteam und hat Sven Krause mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in die Geschäftsleitung berufen. Herr Krause wird im Bereich Unternehmensentwicklung künftig auch das Zukunftsthema Digitalisierung des Bankgeschäfts verantworten und vorantreiben. Daneben führt er in der Unternehmenssteuerung unter anderem die Themen Bilanzen und Controlling und leitet zusätzlich die zentralen Dienste.



Mit der Berufung reagiert die in München ansässige MERKUR PRIVATBANK auch auf die stark gewachsene Größe des Hauses. Im Oktober 2019 wurde die Übernahme wesentlicher Teile der Bank Schilling & Co AG abgeschlossen und auch seither hat das Bankhaus seinen Wachstumskurs konsequent weiter fortgesetzt.



Herr Krause ist nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Tätigkeit in einer Sparkasse bereits seit April 2009 in der MERKUR PRIVATBANK als Leiter der Unternehmenssteuerung und seit Januar 2018 als Generalbevollmächtigter tätig.



"Ich freue mich, dass mit Sven Krause ein langjähriger Mitarbeiter unseres Hauses die Geschäftsleitung neben Claus Herrmann, Dr. Andreas Maurer und meiner Person verstärkt. Wir sind damit für weiteres Wachstum und alle künftigen Herausforderungen gut aufgestellt", sagt Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Über die MERKUR PRIVATBANK



Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von ca. 2,5 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die

MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.



www.merkur-privatbank.de



Kontakt für Presseanfragen:

Tilman Sanner, Engel & Zimmermann AG

Am Schlosspark 15, 82131 Gauting

Tel.: +49 89 / 893 563 3, Fax: +49 89 / 893 984 29

eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com



