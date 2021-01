Lunaphore meldet Gründung eines neuen wissenschaftlichen Beirats

Dr. Jerome Galon - Member of Lunaphore Scientific Advisory Board (Photo: Business Wire)

Es wird die Aufgabe des Beirats sein, strategische Erkenntnisse einzubringen, die es Lunaphore ermöglichen, auf dem Gebiet der hochdimensionalen Analyse von Gewebeproben eine Führungsposition einzunehmen. Der wissenschaftliche Beirat wird in den kommenden Jahren auch den Aufbau wissenschaftlicher Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern unterstützen.

Der neugegründete wissenschaftliche Beirat von Lunaphore besteht aus folgenden Mitgliedern:

Prof. Dr. med. Paolo A. Ascierto

Dr. Paolo A. Ascierto ist Direktor der Abteilung für Melanome, Krebsimmuntherapie und Entwicklungstherapeutika am Nationalen Tumorinstitut im italienischen Neapel. Seine Forschungsgebiete umfassen die Genetik und Proteomik von Melanomen, die Beurteilung neuer molekularer Marker für die Tumorprogression, biochemisches und immunologisches Monitoring, Immuntherapie und Vakzinierungsbehandlungen bei soliden Tumoren sowie Kombinationsstrategien mit der Immuno-Onkologie. Er ist Mitglied des Lenkungsausschusses der Society of Melanoma Research (SMR) und des Vorstands der Society of ImmunoTherapy of Cancer (SITC), Präsident der Fondazione Melanoma Onlus sowie der Campania Society of ImmunoTherapy of Cancer (SCITO). Darüber hinaus ist er leitender Redakteur der Annals of Oncology für den Bereich Immuno-Onkologie, Chefredakteur der Rubrik Kombinationsstrategien des Journal of Translational Medicine und leitender Redakteur des Journal of ImmunoTherapy of Cancer. Er war Studienleiter bei bislang mehr als 100 klinischen Studien und ist Autor von mehr als 450 Publikationen in renommierten Fachzeitschriften.