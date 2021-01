ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nach anfänglichen Startschwierigkeiten am Ende etwas höher geschlossen. Nach dem zuletzt guten Lauf sei die Neigung zu Gewinnmitnahmen gestiegen, sagten Händler. Diese sprachen von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Für gute Laune sorgten positive Konjunkturdaten aus China, für Stirnrunzeln solche aus den USA und die Entwicklung an der Corona-Front.

Die Aussicht auf Stimuli stützen die Dividendenpapiere. Laut Medienberichten will der designierte US-Präsident Joe Biden dem Kongress ein zwei Billionen Dollar schweres wirtschaftliches Hilfspaket vorschlagen. Die US-Börsen starteten in der Folge mit neuerlichen Rekorden in den Handel. Doch erst einmal muss Biden in einer Woche in sein Amt eingeführt werden. Es wird befürchtet, dass es am kommenden Mittwoch zu neuen Krawallen kommen könnte.