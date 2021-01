BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem CDU-Bundesparteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden haben führende Vertreter die Partei eindringlich dazu aufgerufen, anschließend Geschlossenheit zu zeigen. Jeder der drei Kandidaten müsse auch im Falle einer Niederlage seiner Verantwortung für die CDU in diesem wichtigen Wahljahr gerecht werden, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher am Donnerstag in einem Videogespräch mit Journalisten. Sie erwarte, dass sich nach dem Parteitag alle hinter der CDU versammelten und so dazu beitrügen, dass die Partei geeint in die kommenden Monate gehen könne.

Die CDU wird an diesem Samstag nach knapp einjähriger Hängepartie auf einem Online-Parteitag über die Nachfolge der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Für den Posten bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Präsidium und Vorstand der CDU wollten den Parteitag mit 1001 Delegierten am Donnerstagabend in digitalen Beratungen vorbereiten. Offiziell beginnt er am frühen Freitagabend (18.00 Uhr). Dann sind unter anderem Reden von Kramp-Karrenbauer und Generalsekretär Paul Ziemiak sowie Grußworte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant.

Auch der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann mahnte einen "respektvollen Umgang" der drei Kandidaten miteinander nach der Wahl an. Er verwies auf die CDU-Tugenden von "Haltung und Respekt" denen gegenüber, die anderer Meinung seien.

Althusmann reagierte mit Unverständnis auf Röttgens FDP-Schelte vom Vortag. "Diese Einlassung hätte ich so an seiner Stelle nicht getätigt, weil die FDP üblicherweise ein guter Koalitionspartner in zahlreichen Regierungen der Vergangenheit war, auch in Niedersachsen", sagte er. Röttgen hatte zuvor in der "Augsburger Allgemeinen" auf den Ausstieg der FDP aus den Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen nach der Bundestagswahl 2017 hingewiesen und gesagt: "Das sind unsichere Kantonisten, auf die ich nicht setzen würde." Althusmann meinte dazu: "Ich hätte die FDP jetzt nicht so abgestempelt."