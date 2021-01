NEW YORK, PARIS, und STUTTGART, Deutschland, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Unter dem Name Leading Construction Lawyers (LCL) wurde eine internationale Allianz für Baurecht gebildet, die sich aus den herausragenden Anwaltskanzleien der US-amerikanischen Anwaltskanzlei Peckar & Abramson, PC, der französischen Anwaltskanzlei Altana, der deutschen Anwaltskanzlei Breyer Rechtsanwälte und der in Paris ansässigen Beratungs- und Streitbeilegungskanzlei PS Consulting zusammensetzt.

Die neu gegründete LCL-Allianz widmet sich dem Bedürfnis der Bau- und Infrastrukturbranche nach multinationalen Spitzenleistungen im Bereich Baurecht und wird als internationales Forum für die damit verbundene Führungsrolle bei der Bewältigung von Problemen in der Branche dienen.