MANSCAPED setzt seine schnelle internationale Erweiterung fort und startet in Norwegen und der Schweiz durch

Die boomende Pflegemarke, die nie schläft, ist wieder dabei und verschwendet im neuen Jahr keine Zeit, um zwei neue Länder in ihre internationale Liste aufzunehmen. MANSCAPED, der weltweit führende Anbieter von Pflege und Hygiene vom Bauchnabel abwärts für Männer gab heute seine Einführung in Norwegen und der Schweiz bekannt. Die Ergänzung dieser Regionen folgt einem erfolgreichen Jahr 2020 mit einer beispiellosen Ausbreitung in mehr als 30 Länder weltweit.

