DGAP-News Westwing Group AG Trading Update: GMV in 2020 auf EUR 502 Mio. gesteigert; beschleunigtes GMV-Wachstum von 79% im vierten Quartal; bereinigtes EBITDA in 2020 am oberen Ende der Prognose von EUR 37-48 Mio. erwartet (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.01.2021, 18:16 | 85 | 0 | 0 14.01.2021, 18:16 | Westwing Group AG Trading Update: GMV in 2020 auf EUR 502 Mio. gesteigert; beschleunigtes GMV-Wachstum von 79% im vierten Quartal; bereinigtes EBITDA in 2020 am oberen Ende der Prognose von EUR 37-48 Mio. erwartet ^

DGAP-News: Westwing Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Westwing Group AG Trading Update: GMV in 2020 auf EUR 502 Mio. gesteigert; beschleunigtes GMV-Wachstum von 79% im vierten Quartal; bereinigtes EBITDA in 2020 am oberen Ende der Prognose von EUR 37-48 Mio. erwartet 14.01.2021 / 18:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Westwing Group AG Trading Update: GMV in 2020 auf EUR 502 Mio. gesteigert; beschleunigtes GMV-Wachstum von 79% im vierten Quartal; bereinigtes EBITDA in 2020 am oberen Ende der Prognose von EUR 37-48 Mio. erwartet * Das vierte Quartal schließt ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 für Westwing ab; das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg in 2020 um 62% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 502 Mio.

* Die Anzahl der aktiven Kunden stieg auf 1,5 Mio. zum Ende des Jahres 2020 (+61% gegenüber dem Vorjahr), bedingt durch eine nochmals erhöhte Loyalität der Bestandskunden und einer sehr starken Neukundengewinnung * Anhaltend hohe Wachstumsraten im saisonal stärksten vierten Quartal mit einem Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) um 79% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 175 Mio.

* Kontinuierlicher Anstieg des strategischen Own & Private Label-Anteils auf ein Allzeithoch von 28% des Bruttowarenvolumens (GMV) mit entsprechend positiven Auswirkungen auf die Deckungsbeitragsmarge im vierten Quartal 2020

* Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2020 ein Ergebnis am oberen Ende der bereinigten EBITDA-Prognose (9-11% bereinigte EBITDA-Marge, EUR 37-48 Mio. bereinigtes EBITDA)

München, 14. Januar 2021 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt vorläufige und ungeprüfte Informationen in Bezug auf das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 bekannt.

Basierend auf einer beschleunigten eCommerce-Adaption im Home & Living-Markt hat Westwing ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen. Westwing war in der Lage, an der beschleunigten eCommerce-Adaption des Home & Living-Markts vollständig zu partizipieren und konnte seinen Umsatz entsprechend deutlich steigern. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 62% auf EUR 502 Mio. Sehr positiv zu bewerten ist, dass dieses Wachstum sowohl von bestehenden Kunden als auch von einer starken Neukundenakquise getragen wurde. Dabei profitierte Westwing von seinen äußerst loyalen Bestandskunden, die weiterhin eine erhöhte Aktivität aufwiesen und entsprechend öfter Wiederholungskäufe tätigten, was einen wesentlichen Teil des Wachstums im Jahr 2020 ausmachte. Darüber hinaus bildete Westwings organisch ausgerichtetes Marketing die Grundlage für eine sehr starke Neukundenakquise, wobei die Anzahl der gewonnen Neukunden im Geschäftsjahr 2020 um 91% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte. Infolgedessen stieg die Anzahl der aktiven Kunden, die in den letzten zwölf Monaten mindestens eine Bestellung getätigt haben, auf 1,5 Mio. zum Ende des Jahres 2020, was einem Zuwachs von 61% im Vergleich zu 0,9 Mio. aktiven Kunden zum Ende des Jahres 2019 entspricht.







