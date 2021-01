Die Quartalszahlen des kanadischen Branchenriesen Aphria sorgen für Freundsprünge bei Anlegern. Umsatz und Ergebnis konnten die Erwartungen von Analysten toppen. Die Aktie reagiert mit einem Plus von rund 17 Prozent.

In den Cannabis-Markt ist spätestens seit den vergangenen US-Wahlen neuer Optimismus eingekehrt. Eine Legalisierung oder Entkriminalisierung auf Bundesebene ist auf dem so wichtigen US-Markt nun im Bereich der Machbaren. Die Entwicklung könnte auch auf der anderen Seite des Atlantik Folgen haben.

„Seitdem medizinisches Cannabis im Jahr 2017 in Deutschland erlaubt ist, hat sich die Wahrnehmung geändert und auch die Entwicklungen in Nordamerika haben eine Wirkung gezeigt“, meint Jürgen Neumeyer vom Branchenverband Cannabis gegenüber wallstreet:online. „Die Akzeptanz wächst.“

Dennoch bremst die derzeitige Gesetzeslage in Deutschland das Potenzial der Branche. Nur drei Unternehmen dürfen derzeit eine festgesetzte Menge von insgesamt 2,6 Tonnen Cannabis in Deutschland anbauen. Zu wenig für den ständig steigenden Bedarf, der über Importe gedeckt werden muss. „Deutschland hinkt da weiter hinterher. Wir hoffen, dass wir bald einen vernünftigen regulatorischen Rahmen bekommen“, so Branchenvertreter Neumeyer.

Denn unternehmerischer Geist ist in der Branche durchaus vorhanden. „In Europa bewegt sich beim Thema Cannabis etwas. Es gibt beispielsweise eine ganze Reihe von Start-Ups, die sich mit dem Cannabis-Wirkstoff CBD beschäftigen.“ Chronische Schmerzen, Multiple Sklerose, ADHS oder auch Depressionen: Die Liste der möglichen Anwendungsgebiete ist lang, und das Geschäft wächst rasant. 2018 gaben die gesetzlichen Krankenkassen laut Zahlen des Branchenverbandes 73,7 Millionen Euro für medizinisches Cannabis aus. Für das Jahr 2020 schätzt Jürgen Neumeyer die Ausgaben bereits auf 170 Millionen Euro.

Für Patienten ist es trotzdem gar nicht so einfach, mit Cannabis behandelt zu werden. Denn bevor ein Cannabis-Präparat verschrieben und auch von den Krankenkassen übernommen werden kann, müssen häufig erst alle anderen Therapieformen ausgeschöpft worden sein.

Um das volle Potenzial nutzen zu können, müssten also gesetzliche Neuregelungen her. „Die politische Diskussion ist längst im Gang. Luxemburg plant einen geregelten Markt für Cannabis zu etablieren“, erklärt Jürgen Neumeyer. „Und in Deutschland könnte nach der Bundestagswahl mit einer anderen politischen Konstellation ebenfalls Bewegung reinkommen. Hier mischen wir uns als Branchenverband Cannabiswirtschaft aber momentan nicht aktiv ein.“

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

