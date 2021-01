Värde beruft neuen Partner und Senior Managing Directors

„Brendan hat in den vergangenen sechs Jahren mit seinen starken Führungs- und Charaktereigenschaften die Skalierung unserer erstklassigen weltweiten Operationen und Infrastruktur vorangebracht. Seine Leitung und Voraussicht haben in vielfacher Weise entscheidend zu Wachstum und Erfolg des Unternehmens beigetragen. Dazu zählt nicht zuletzt die gute Vorbereitung von Värde für einen nahtlosen Wechsel zur Remote-Arbeit im Jahr 2020 mit der entsprechenden Technologie und den Systemen. Wir freuen uns, ihn als Partner begrüßen“, so George Hicks, Mitbegründer und Co-CEO, und Ilfryn Carstairs, Co-CEO und CIO, von Värde.

Vor seinem Wechsel zu Värde betreute er als globaler COO die Alternative Asset Management, Equities, Structured Products, Asset Servicing und Securities Operations Teams bei der Barclays Bank. Vor Barclays bekleidete Brendan Albee mehr als ein Jahrzehnt lang verschiedenen Positionen in den Bereichen Audit, Investment Banking und Strategie bei JPMorgan Chase.

Neben der Berufung von Brendan Albee gab Värde zwei Beförderungen zum Senior Managing Director bekannt:

Ria Nova, Head of Americas Business Development and Investor Relations, koordiniert zudem die Arbeit der Berater, Vermittler und Produktspezialisten im Unternehmen. Sie arbeitet in New York und kam 2017 zum Unternehmen.

Michael Reimler, Global Head of Finance, ist für die Führung und das Management von Rechnungswesen und Finanzberichterstattung für die Investmentfonds, General Partner Entities und Managementgesellschaften sowie die Führung und das Management der Treasury-Funktion des Unternehmens zuständig. Er trat 2010 in die Firma ein und arbeitet in Minneapolis.

Überdies nahm Värde kürzlich Monty Cook als Head of Financial Services, North America, unter Vertrag. Monty Cook steuert von New York aus die Investitionen des Unternehmens im Bereich Finanzdienstleistungen in ganz Nordamerika mit Schwerpunkt auf privaten Kreditinvestments in traditionellen und neu entstehenden Anlageklassen. Er berichtet an Aneek Mamik, Global Co-Head of Financial Services.

„Sehr gerne begrüßen wir Monty in einer für das Finanzdienstleistungsteam spannenden Zeit“, so Aneek Mamik. „Wir freuen uns, mithilfe der umfangreichen Branchenerfahrung von Monty und der starken Plattform von Värde unsere Kreditlösungen für den Finanzdienstleistungssektor auszubauen und aufbauend auf den Fähigkeiten des Unternehmens zur Wertschöpfung für Investoren beizutragen.“

Vor seinem Wechsel zu Värde war Monty Cook bei First Eagle Alternative Credit als Head of Financial Services tätig. Er war vor der Übernahme durch First Eagle sieben Jahre lang bei THL Credit beschäftigt, zuletzt als Co-Head of Direct Lending. Vor THL Credit war Monty Cook Director in der Credit Solutions Group der Deutschen Bank, wo er Kreditinvestments in zahlreichen Specialty-Finance- und anderen Anlageklassen akquirierte und strukturierte.

Über Värde Partners:

Värde Partners ist ein führendes, global tätiges alternatives Investmentunternehmen mit Wurzeln in den Märkten für Darlehen und notleidende Kredite. Das seit 1993 bestehende Unternehmen hat seit seiner Gründung mehr als 75 Milliarden US-Dollar investiert und verwaltet über 14 Milliarden US-Dollar im Namen eines globalen Anlegerstammes. Seine Investitionen erstrecken sich über Unternehmenskredite und gehandelte Kredite, Immobilien und Hypotheken, Private Equity und direkte Darlehen. Värde beschäftigt weltweit mehr als 300 Fachleute und unterhält Niederlassungen in Minneapolis, New York, London, Singapur und weiteren Städten Asiens und Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.varde.com.

