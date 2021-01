Immer mehr deutsche Beschäftigte vernetzen sich via App

Graz-Grambach (ots) - Die Corona-Krise und der Fachkräftemangel bringen

Deutschlands Unternehmen zum Umdenken in der Mitarbeiterpolitik. Interne

Kommunikation wird zum Kernthema und Mitarbeiter-Apps spielen dabei eine immer

größere Rolle.



Digitale Infrastruktur, die es Organisationen erlaubt zu funktionieren, ohne

dass Menschen physisch zusammenkommen, wurde für Unternehmen in den letzten

Monaten vielfach zur Überlebensfrage. Die Corona-Krise hat eine noch nie

dagewesene, erzwungene Digitalisierungswelle ausgelöst. Doch nicht nur das

Virus, das die ganze Welt in Atem hält, zwingt immer mehr Unternehmen in

Deutschland, ihre interne Kommunikation zu digitalisieren. In einem immer

stärker globalisierten, internationalen Wettbewerbsumfeld und in der Hochblüte

des Fachkräftemangels gilt es mehr denn je, Mitarbeitende zu vernetzen, mit

essentiellen Botschaften zu erreichen und durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen

ans Unternehmen zu binden.









Aber wie kann das gelingen, vor allem vor dem Hintergrund, dass in den meisten

Betrieben bis zu 70 % der Mitarbeitenden keinen regelmäßigen Zugang zu einem

Computer haben? Die Lösung für diese Herausforderung bieten Apps, mit denen alle

Beschäftigten eines Unternehmens per Smartphone vernetzt werden können - und

zwar unabhängig von Ort und Einsatzgebiet. Diese neue digitale Form der internen

Kommunikation erobert derzeit Unternehmen auf der ganzen Welt.



Ein mobiles Intranet, das zur Teilnahme motiviert



Damit Informationen, die in einem Intranet kommuniziert werden, möglichst viele

Mitarbeitende erreichen, müssen diese das Intranet auch aktiv nutzen. Bei

klassischen Intranets halten sich jedoch die aktiven Nutzer aufgrund mangelnder

Attraktivität und fehlender Interaktionsmöglichkeiten in Grenzen. Ganz anders

bei einer neuen Mitarbeiter-App namens LOLYO, die wie ein mobiles Social

Intranet funktioniert. Diese App verfügt neben umfangreichen und nützlichen

Funktionen auch über ein integriertes Motivationssystem, das die Teilnahme der

Mitarbeitenden in der App wesentlich erhöht. Nach der unkomplizierten

Installation auf dem Smartphone verbindet LOLYO alle Mitarbeitenden von der

Produktion über den Außendienst bis hin zum administrativen Backoffice auf

direktem Weg miteinander. Das ermöglicht einen ständigen Kontakt und Austausch

zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden - ein echter Benefit, nicht nur in

Krisenzeiten.



95 % der Mitarbeitenden nützen die App aktiv



Die Vorzüge der internen Kommunikation mit LOLYO machen sich bereits viele

Unternehmen in Europa, vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz,

zunutze. Große Industriebetriebe gehören ebenso dazu wie Krankenhäuser, Seite 2 ► Seite 1 von 3



