Mittelstand begrüßt Verabschiedung der GWB-Novelle

Berlin (ots) - Zu der Verabschiedung der Novelle des Kartellrechtes (10.

GWB-Novelle - GWB Digitalisierungsgesetz) durch den Deutschen Bundestag erklärt

der BVMW:



Die GWB-Novelle ist für mittelständische Unternehmen von großer Bedeutung. Durch

sie wird ein digitaler Ordnungsrahmen geschaffen und das Wettbewerbsrecht im

Hinblick auf die Herausforderungen digitaler Märkte modernisiert. "Bei der

Reform war es für uns wichtig, dass die richtige Balance zwischen den

Wachstumsmöglichkeiten deutscher und europäischer Plattformen einerseits und der

Verhinderung des Missbrauchs von Marktmacht andererseits gefunden wird", betont

Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des BVMW.





Zustimmung kommt auch von Partnerverbänden der Mittelstandsallianz* des BVMW. Soerklärt Marco Junk, Geschäftsführer des Bundesverband Digitale Wirtschaft(BVDW): "Wir hätten uns zwar noch weitere Präzisierungen in den Kernparagraphengewünscht, aber generell ist die Novelle ein guter und notwendiger Schritt. Inden nächsten Wochen und Monaten muss nun vor allem auch das Verhältnis mit denInitiativen auf EU-Ebene, wie dem geplanten New Competition Tool und dem imDezember vorgestellten Digital Markets Act, diskutiert werden."Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe undEntsorgung, fügt hinzu: "Wir beobachten seit Jahren, dass in der Recycling- undEntsorgungsbranche durch einen aggressiven Verdrängungswettbewerb derMittelstand in Bedrängnis gebracht wird. Die GWB-Novelle gibt nun demBundeskartellamt die Möglichkeit, wettbewerbsrelevanteUnternehmenszusammenschlüsse auch dann unter die Lupe zu nehmen, wenn derJahresumsatz des zu erwerbenden Unternehmens unterhalb der Aufgreifschwelleliegt, was bei den kleinen oder mittleren Branchenunternehmen meist der Fallist. Die Aufnahme der Regelung in § 39 a GWB kann aus unserer Sicht daher eineneffektiven Beitrag zur Erhaltung des Mittelstands leisten."*Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz mehr als 960.000Mitglieder. Dem Bündnis gehören mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbändean.