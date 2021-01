Positiver Ausblick: Themenfonds bleiben en vogue

Marktteilnehmer prognostizieren für die kommenden Monate eine hohe Nachfrage nach Investmentfonds mit thematischer Ausrichtung. Vor allem Themen wie Technologie, Biotechnologie und Wasser stehen laut dem Analysehaus Cerulli im Fokus der Anleger.

Investmentfonds mit Themenbezug gibt es in allen Variationen. Meist stehen einzelne Branchen im Fokus der Portfoliomanager. Schwerpunkte können aber auch (Mega-)Trends (z.B. zunehmende Alterung der Bevölkerung), spezifische Sektoren (z.B. Goldminen) oder Themen im Allgemeinen sein (Multithemenfonds). Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. In den kommenden zwölf bis 24 Monaten könnte diese den Untersuchungen des in London ansässigen Analysehauses Cerulli Associates zufolge weiter steigen. Vor allem seien Fonds mit Themen wie Wasser, Biotechnologie und Technologie sehr populär.