Tigo Energy bringt 20 Millionen USD an Finanzmitteln auf

„2020 war ein Durchbruchjahr für Tigo und 2021 hat das Potenzial für einen noch größeren Erfolg“, erklärte Zvi Alon, Vorsitzender und CEO von Tigo. „Wir freuen uns über die Unterstützung des EG Momentum-Teams, und sein Betriebskapital wird es uns ermöglichen, unseren aktuellen Kundenstamm besser zu bedienen und in die zukünftige Expansion mit neuen Kunden, neuen Partnern und neuen Projekten zu investieren.“

Tigo Energy, Inc., der weltweit führende Anbieter von Flex-MLPE (Module Level Power Electronics), gab heute eine Investitionsrunde in Höhe von 20 Millionen USD bekannt, die von Energy Growth Momentum angeführt wird.

Die Investition wird verwendet, um bestehende Produkte zu verbessern und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, die die Rendite für PV-Kunden maximieren. Ein Teil der neuen Mittel wird zur effizienten und effektiven Skalierung verwendet. Das Wachstum von Tigo hat sich in letzter Zeit erheblich beschleunigt, da die Produkte des Unternehmens mehr Kundensegmente und Länder auf der ganzen Welt erreicht haben. Mit über 40.000 Installationen in über 100 Ländern auf allen 7 Kontinenten erzeugen Tigo-Systeme mehr als 1 GWh tägliche Solarproduktion. Die Lösungen von Tigo werden in Solarenergieerzeugern eingesetzt, die von Einzel-Kilowatt-Solaranlagen für Privathaushalte bis hin zu Standorten mit mehreren Megawatt-Versorgungsmaßstäben, Dach-, Bodenmontage- und Schwimmsystemen reichen.

Tigo wird weiterhin in die Verbesserung von Personal, Systemen und Geschäftsprozessen investieren, um diese Kundenbreite zu vermarkten und zu unterstützen.

Die Produkte von Tigo sind weltweit zertifiziert. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der Schwerpunkt der UL-Systemzertifizierung. Die Lösungen von Tigo wurden mit Hunderten von Wechselrichtern von mehr als 15 Herstellern zertifiziert. Dies bietet Kunden deutlich mehr Optionen als jedes andere Unternehmen in der Branche. Diese UL-Zertifizierung ist Teil der Multivendor-Initiative von Tigo, die Kunden die Freiheit bietet, die gewünschten Funktionen mit dem gewünschten Wechselrichter auszuwählen.

„Wir suchen ein talentiertes und erfahrenes Management, um Investitionen in digitale und erneuerbare Energien zu unterstützen, die gleichzeitig den Marktwert steigern und die CO2-Emissionen senken“, erklärte John Wilson, Gründungspartner von Energy Growth Momentum, „Und die Kombination von Zvi und Tigo Energy ist eine solche Investition.“

Für weitere Informationen und bei Anfragen wenden Sie sich bitte an sales@tigoenergy.com

