Andersen Global expandiert mit Unum Tax nach Schweden

Andersen Global startet die Expansion nach Schweden mit dem Kooperationsunternehmen Unum Tax und erweitert damit seine europäische Plattform.

Unum Tax wurde 2019 gegründet und bietet Steuerdienstleistungen für Unternehmen, Organisationen und Stiftungen an, wobei der Schwerpunkt auf großen und mittelständischen Unternehmen in allen Branchen liegt. Unter der Leitung von Managing Partner Lynda Ondrasek Olofsson ist das in Stockholm ansässige Unternehmen auf die Bereiche Steuerberatung, Due Diligence, Transaktionsbegleitung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Steuerstrukturierung spezialisiert.

„Das Fundament unserer Firma besteht aus erfahrenen Steuerberatern, die ihren Kunden mit Leidenschaft dabei helfen, das sich ständig ändernde Steuerklima zu meistern“, sagt Lynda. „Wir verstehen den Bedarf an innovativen, nahtlosen Lösungen auf lokaler und internationaler Ebene, und wir widmen uns der Bereitstellung von Best-in-Class-Dienstleistungen, um umfassende und maßgeschneiderte Lösungen zu gewährleisten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global, da wir die gemeinsame Vision teilen, unseren Mandanten auf höchstem Niveau zu dienen.“