Corestate übernimmt führende Finanzierungsplattform und vervollständigt sein Finanzierungsangebot durch Private Debt Lösungen im Immobilienbereich

Übernahme der Aggregate Financial Services ("AFS"), einer Finanzierungsplattform und volllizensierten Wertpapierhandelsbank, als wichtiger Meilenstein zur Stärkung von Corestates Private Debt-Angebot

Weiterentwicklung und Komplettierung des erfolgreichen Mezzanine-Geschäfts mit neuen Produkten, komplementären Dienstleistungen und regionaler Verbreiterung

AFS erwirtschaftet auf Stand-Alone-Basis zwischen € 15 Millionen und € 20 Millionen EBITDA für 2021 und mindestens weitere € 10 Millionen an Synergien pro Jahr

Netto-Kaufpreis in Höhe von € 113 Millionen im Wesentlichen durch 8,5 Millionen neue Aktien finanziert

AFS-Gründer Sebastian Ernst und Johannes Märklin werden in den Vorstand berufen

Luxemburg, 14. Januar 2021 - Corestate Capital Group ("Corestate"), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute die vollständige Übernahme der Aggregate Financial Services GmbH ("AFS"), einer führenden Finanzierungsplattform und volllizensierten Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt, bekanntgegeben.

Mit dieser Akquisition baut das Unternehmen seine marktführende Position bei Finanzierungen von Immobilienentwicklung ebenso wie anderer Immobilienbereiche entscheidend aus. Zentraler Bausteine der Transaktion bildet auch der Erwerb einer Wertpapierhandelsbank in Verbindung mit einem breiten Produktangebot für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen im Immobiliensektor. Im Ergebnis werden die komplementären und hochprofitablen Geschäftsmodelle der AFS und der Helvetic Financial Services ("HFS"), Corestates Private Debt-Geschäft vereint. Als Folge wird Corestate eine starke Marktstellung als Finanzierungsplattform über den gesamten Immobilien-Lebenszyklus mit einzigartigem Cross-Selling-Potenzial einnehmen. Als Teil der Transaktion werden die AFS-Gründer und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes Märklin mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit von drei Jahren in den Vorstand der Corestate berufen und darüber hinaus künftig dem Verwaltungsrat der HFS angehören.