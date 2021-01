RecVue wirbt 13 Mio. USD in Form einer Serie-A-Finanzierung ein und kann so den Order-to-Cash-Prozess für Unternehmen automatisieren und die Lücke zwischen CRM- und ERP-Systemen schließen Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 14.01.2021, 21:41 | 54 | 0 | 0 14.01.2021, 21:41 | RecVue, Anbieter von „Order Lifecycle Management (OLM)“-Lösungen zur Modernisierung der komplexen „Order-to-Cash (O2C)“-Prozesse für Unternehmen, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie A 13 Mio. USD erhalten. Cota Capital führte die Runde an, an der sich auch Epic Ventures und Long Light Capital beteiligten. RecVue wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung, die Markteinführung und die internationale Präsenz auszubauen. „Wir bieten die branchenweit einzige Suite von OLM-Lösungen an, die speziell dafür entwickelt wurde, die wachsende Lücke zwischen Front- und Back-Office-Geschäftsprozessen zu schließen“, sagt Nishant Nair, Gründer und CEO von RecVue. „Diese Finanzierungsrunde bietet eine dynamische Grundlage für ein schnelles Wachstum unserer Markteinführungsaktivitäten und ermöglicht es uns, unsere OLM-Anwendungssuite schnell um neue Funktionen zu erweitern, um das Ziel von 150 Milliarden USD Umsatz unter Verwaltung zu erreichen.“ Bobby Yazdani, Managing Partner bei Cota Capital, fügte hinzu: „Seit der Markteinführung hat die Technologie von RecVue den Order-to-Cash-Prozess transformiert und hilft Kunden dabei, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu betreiben und komplexe Umsatzströme in einem noch nie dagewesenen Umfang, mit einer bisher unerreichten Geschwindigkeit und Effizienz zu managen. Das Führungsteam von RecVue hat einen leistungsstarken strategischen Plan ausgearbeitet, der sie in die Lage versetzt, den Order-to-Cash-Bedarf von Hunderten von Großunternehmen zu transformieren und in den nächsten Jahren Milliarden von Transaktionen zu verarbeiten.“ Das „Middle-Office“ ist die Kommandozentrale des Unternehmens und umfasst alle Geschäftsfunktionen, die zwischen den traditionellen Front- und Back-Systemen angesiedelt sind -- von der ersten Kontaktaufnahme über das Management von Beziehungen bis hin zu komplexen Order-to-Cash-Prozessen wie Rechnungsstellung, Umsatzverwaltung und Vertriebspartnervergütung. Das Middle-Office stellt eine weitgehend unausgeschöpfte Möglichkeit dar, Umsatzpotenziale zu erschließen, indem Back-Office-Daten genutzt werden, um Geschäftsentscheidungen des Front-Office zu beeinflussen. Doch in vielen Unternehmen klafft heute eine wachsende „Middle-Office“-Lücke zwischen den kundenorientierten CRM-Systemen im Front-Office und den transaktionslastigen ERP-Systemen im Back-Office. Vor dem Hintergrund von Datensilos, fragmentierten und oft manuellen Prozessen sowie kundenspezifischen Anwendungen und Kalkulationstabellen sind viele Unternehmen gezwungen, komplizierte Datenintegrationen durchzuführen, damit CRM- und ERP-Systeme zusammenarbeiten. Seite 2 ► Seite 1 von 2



