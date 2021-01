voxeljet AG kündigt Angebot von neuen Aktien an

Der Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital



Friedberg, 14. Januar 2021

voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft", oder "voxeljet") Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen von bis zu 1.450.800,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre beschlossen. In Verbindung mit der Kapitalerhöhung sollen von der Gesellschaft neue Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2020 ausgegeben werden, die in Form von American Depositary Receipts ("ADRs") angeboten werden, wobei jedes ADR eine Aktie repräsentiert. Der Platzierungszeitraum in Bezug auf die ADRs läuft vom 14. bis voraussichtlich zum 15. Januar 2021. Die ADRs werden an der NASDAQ notiert.

A.G.P./Alliance Global Partners agiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand voraussichtlich am 15. Januar 2021 festgelegt und bekannt gegeben. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.





Kontakt:

Johannes Pesch, Director Business Development & Investor Relations





