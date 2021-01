ONE Tech veröffentlicht weltweit erste Edge-KI, die KI-Modelle direkt auf MCUs integriert und trainiert

ONE Tech , einer der weltweiten Marktführer im Bereich Edge-KI-Technologie, hat heute die Markteinführung des MicroAI Atom Software Development Kit (SDK) bekanntgegeben, das jetzt über das Entwicklerportal ONE Tech öffentlich verfügbar ist. Über den SDK-Download können die Nutzer die Plattform von ONE Tech für maschinelles Lernen, MicroAI Atom, direkt auf auf einer Microcontroller-Einheit (microcontroller unit) basierender Hardware implementieren.

Das MicroAI Atom SDK ermöglicht Anwendungsfälle für folgende Aktiva:

Vernetzte Geräte (IoT-Geräte, Smartphones, Handheld-Computer)

Industriemaschinen (Roboterarme, Schweißgeräte, Materialumschlagmaschinen, Motoren)

Versorgungsinfrastruktur (Smart Meter, Transformer, Wasseraufbereitungsanlagen)

Haushaltsgeräte (Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke)

Automobilbereich (Fahrzeuge, Schwermaschinen)

Bei einem Anwendungsfall in der Fertigung besteht z. B. kritischer Bedarf, Intelligenz in Fertigungseinrichtungen einzubringen. Bestehende Methoden erfordern jedoch eine Überholung der Hardware – ein kostspieliges Unterfangen. Mit dem MicroAI Atom SDK sind diese Ressourcen in einer MCU mit eingeschränkter Rechenleistung verfügbar. So können vorhandene Geräte für diese Anlagen maschinelles Lernen und voraussagende Instandhaltung schnell und kosteneffektiv unterstützen.

„Dieses SDK für MicroAI Atom ist einzigartig. Die Markteinführungszeit wird mit Asset Performance Management und Anwendungsfällen voraussagender Instandhaltung deutlich verbessert, während gleichzeitig die Gesamtkosten für die Bereitstellung gesenkt werden, da für die Ausführung und das Trainieren des Modells keine teure Hardware mehr nötig ist“, sagte Yasser Khan, CEO von ONE Tech. „Unser Team von Ingenieuren hat diese Technologie ins Leben gerufen und den Rahmen für Entwickler auf der ganzen Welt geschaffen, um Intelligenz für das Asset zu ermöglichen.“

Weitere Informationen über ONE Tech finden Sie auf https://developers.onetech.ai/.

Über ONE Tech

ONE Tech definiert künstliche Intelligenz am Edge neu und liefert leistungsstarke integrierte Lösungen und Lösungen für Edge-KI, mit denen Unternehmen mehr Erkenntnisse zum Verhalten ihrer Assets gewinnen können. Mit der MicroAI-Technologie von ONE Tech werden Rohdaten am Edge kuratiert statt in der Cloud. So können die Unternehmen wertvolle Daten erkennen und Anomalien durch die Eröffnung umsetzbarer Erkenntnisse und durch das Senden von Benachrichtigungen rasch beheben. Die Geräte werden in der lokalen Umgebung trainiert. So ist eine Personalisierung möglich, während gleichzeitig ein Höchstmaß von Sicherheit und Privatsphäre geboten wird. Besuchen Sie www.onetech.ai für weitere Informationen, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114006020/de/