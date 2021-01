---------------------------------------------------------------------------

SAP veröffentlicht starke vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2020

Erlöse übertreffen angepassten Ausblick für 2020, Gewinn erreicht oberes Ende

Herausragende Entwicklung des Cashflows



Viertes Quartal



* Clouderlöse (IFRS) steigen um 8 %; Clouderlöse (Non-IFRS) steigen währungsbereinigt um 13 %



* Current Cloud Backlog steigt währungsbereinigt um 14 %

* Softwarelizenzerlöse (IFRS) sinken um 15 %; Softwarelizenzerlöse (Non-IFRS) sinken währungsbereinigt um 11 %



* Cloud- und Softwareerlöse (IFRS) sinken um 4 %; Cloud- und Softwareerlöse (Non-IFRS) steigen währungsbereinigt um 1 %

* Betriebsergebnis (IFRS) steigt um 26 %; Betriebsergebnis (Non-IFRS) steigt währungsbereinigt um 3 %



* Operative Marge (IFRS) steigt um 9,1 Prozentpunkte; operative Marge (Non-IFRS) steigt währungsbereinigt um 1,5 Prozentpunkte

Gesamtjahr



* Betriebsergebnis (Non-IFRS) erreicht oberes Ende des angepassten Ausblicks



* Operativer Cashflow wird voraussichtlich rund 7,0 Mrd. EUR betragen und sich im Jahresvergleich etwa verdoppeln; Free Cashflow wird voraussichtlich rund 5,9 Mrd. EUR betragen; der angehobene Ausblick wird damit deutlich übertroffen



* Ausblick für 2021 spiegelt beschleunigten Umstieg in die Cloud wider

Aktuelle Informationen zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal

Die SAP SE hat heute nach einer ersten Durchsicht der Ergebnisse für das vierte Quartal 2020 die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 (1. Januar - 31. Dezember) veröffentlicht. Aufgrund der Vorläufigkeit dieser Veröffentlichung sind alle Zahlen für 2020 Näherungswerte.



Die Geschäftsentwicklung der SAP verbesserte sich im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal, obwohl die Corona-Krise andauerte und in manchen Regionen das öffentliche und wirtschaftliche Leben erneut eingeschränkt wurde. Die Clouderlöse wurden im vierten Quartal weiterhin durch geringere volumenabhängige Transaktionsumsätze, vor allem SAP-Concur-Erlöse aus Geschäftsreisen, beeinflusst. Da aber weiterhin eine hohe Nachfrage nach E-Commerce, der SAP Business Technology Platform und Qualtrics-Lösungen bestand und die SAP sich mehrere Male gegenüber den Wettbewerbern durchsetzte - besonders mit SAP-SuccessFactors-Lösungen für das Human Experience Management -, konnte die SAP im Cloudgeschäft einen eindrucksvollen Schlusspunkt für das Jahr setzen. Auch stieß das neue ganzheitliche SAP-Angebot für die Neuausrichtung von Unternehmen bei Pilotkunden auf hohe Akzeptanz, was zu den Ergebnissen im Cloudgeschäft im vierten Quartal beitrug. Sowohl in Nordamerika als auch in Europa entwickelten sich der Cloud-Auftragseingang und die Softwarelizenzerlöse vor allem aufgrund einer starken Nachfrage nach SAP-Lösungen für die digitale Logistikkette besser als erwartet. Auch setzte sich die SAP mit ERP-Lösungen mehrere Male deutlich gegenüber den Wettbewerbern durch.