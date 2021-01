AFC Energy kündigt strategische Zusammenarbeit mit dem globalen Ingenieurbüro Ricardo an, um globale Anwendungen für die Stromerzeugung mit Wasserstoff zu entwickeln

Die Zusammenarbeit wird AFC Energy die Möglichkeit geben, die Anzahl der auf der Brennstoffzelle des Unternehmens basierenden Produkte zu erhöhen und die technische und kommerzielle Realisierbarkeit dieser Produkte im wachsenden globalen Markt für wasserstoffbetriebene Energie- und Antriebssysteme zu validieren.

Beide Parteien werden auch genauer ausloten, welche Vorteile durch die Verwendung von kostengünstigem, leicht verfügbarem und hoch energiedichtem grünem Ammoniak-Kraftstoff (anstelle von Wasserstoffgas) als Kraftstoff bei netzunabhängigem oder abgelegenem Strombedarf erzielt werden, zum Beispiel in der internationalen Schifffahrt und der dezentralen Stromerzeugung.

Adam Bond, Chief Executive bei AFC Energy plc, erklärte:

„Die Rolle der alkalischen Brennstoffzelle von AFC Energy bei der Unterstützung der Dekarbonisierung von E-Mobilität und netzfernen Stromsystemen durch den Einsatz von emissionsfreien Brennstoffen wie grünem Ammoniak wird immer deutlicher und relevanter.

„Wir freuen uns, mit Ricardo, einem der weltweit führenden Ingenieurbüros, zusammenzuarbeiten, um neue und innovative Wege zu erforschen, wie unser alkalisches Brennstoffzellensystem in einer Reihe von Branchen eingesetzt werden kann, in denen die traditionelle Abhängigkeit von der Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht mehr als praktikable oder akzeptable Möglichkeit der Remote-Energieerzeugung angesehen wird. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ricardo in unseren Schwerpunktmärkten, von denen jeder für sich enorme Chancen bietet."