KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu zweitem Impeachment gegen Donald Trump:

"Donald Trump hat Geschichte geschrieben. Er schaffte es, als erster Präsident zum zweiten Mal im Kongress angeklagt zu werden. Diesmal als Anstifter eines gewaltsamen Aufstands im Kapitol, der darauf abzielte, die Verkündung des Wahlsiegers der Präsidentschaftswahlen, Joe Biden, zu verhindern. Über Stunden schaute der Demagoge im Oval Office tatenlos zu, wie der von ihm aufgehetzte Mob das Heiligtum der amerikanischen Demokratie schändete, seinen getreuen Paladin mit "Hängt Mike Pence"-Rufen jagte, Abgeordnete bedrohte und auf Polizisten eindrosch. In seinem Wahn stellte sich Trump vor, er könne sich mit diesem Coup irgendwie an die Macht klammern. Eine Vorstellung, die so naiv ist wie die Idee eines Pennälers, mit einem Feueralarm die Rückgabe einer Fünf in der Klassenarbeit zu vermeiden."/yyzz/DP/he