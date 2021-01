ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur digitalen Wahl der CDU:

"Was ist, wenn die Briefwahl das Ergebnis der digitalen Abstimmung nicht bestätigt, sondern kippt? Wenn es sich die Partei noch mal anders überlegt? Diese Sorge ist eher unbegründet. Denn ganz grundsätzlich neigt die konservative Machtpartei CDU dazu, sich um ihr einmal bestimmtes Führungspersonal zu scharen. Es könnte sogar sein, dass ein knapper Sieg am Samstag sich bis zur Auszählung der Briefwahl nächsten Freitag in einen echten Erfolg verwandelt."/yyzz/DP/he