LTI und IBM wollen weltweite Zusammenarbeit erweitern, um Digital-Transformation von Unternehmen mit offener Hybrid-Cloud zu beschleunigen

LTI hat branchenreife Lösungen entwickelt, die Hybrid-Cloud-Funktionen von IBMverwenden, darunter "Cloud Pak for Data" und "Cloud Pak for Automation", sowieAngebote auf der Grundlage von IBM Watson-Lösungen, um die Kunden bei derAutomatisierung, Sicherung und Aktualisierung ihrer Geschäftsprozesse undAnwendungen zu unterstützen. Dazu gehören iDigitalisierung (https://www.lntinfotech.com/digital-transformation/digital-integration/lti-idigitalization-idz-solution/) zur Automatisierung des Workflows und zur Digitalisierung vonUnternehmensprozessen, iMaximize (https://www.lntinfotech.com/unlocking-grit/reduce-spend-improve-cash-flow/modernize-your-integration-landscape/#top) zurModernisierung der Unternehmensintegrationslandschaft mit vorgefertigtenBeschleunigern sowie Make-the-Shift(https://www.lntinfotech.com/services/cloud/cloud-native/make-the-shift/) zurÜberarbeitung älterer Workloads.Im Rahmen der Partnerschaft planen LTI und IBM, 2021 ein Kompetenzzentrum inBengaluru (Indien) einzurichten. Dieses Zentrum wird eine umfassende Suite anIBMs Cloud-, Automatisierungs-, Integrations-, Daten- und KünstlicheIntelligenz-Lösungen (KI) anbieten, um Innovationen zu fördern. IBM plant, denLTI-Mitarbeitern Schulungen anzubieten, um den LTI-Kunden Erstellungsworkshopsund die Entwicklung von IBM-Lösungen anbieten zu können.Sudhir Chaturvedi, Präsident für Vertrieb und Mitglied des Vorstands bei LTI ,erklärte: "Einige der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf LTI alsPartner, wenn es darum geht, ihre Digital- Transformation zu ermöglichen undihre bestehende Technologie zu modernisieren. Wir bauen unsere erfolgreicheZusammenarbeit mit IBM aus, um es den Kunden zu ermöglichen, nahtlos in einehybride Cloud-Umgebung mit erstklassiger Automatisierung und Integration zuwechseln."Evaristus Mainsah, Geschäftsführer für die Bereiche Hybrid Cloud und Edge