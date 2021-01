Foto: finanzbusiness Bankenchefs geben sich in Wirecard-Befragung ahnungslos Nachrichtenquelle: Finanz Business 38 | 0 | 0 15.01.2021, 07:47 | Gestern traten Martin Zielke, Christian Sewing, Marcus Kramer und Markus Chromik in den Zeugenstand. Sie gaben Einblick in die Entscheidungsfindungsprozesse ihrer Institute, dem ehemaligen Dax-Konzern Kredite in Millionenhöhe zugestanden zu haben.

