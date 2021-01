Die Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals verzeichnete in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Zwischenrally.

Die Aktie des britischen Pharma- und Biotechkonzerns GW Pharmaceuticals verzeichnete in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Zwischenrally. Ein volatiles Auf und Ab kennzeichnete bereits den Handelsverlauf der vergangenen Monate. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich jedenfalls einiges getan…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.12.2020 hieß es unter anderem „[…] Bislang ist der Versuch, sich oberhalb von 120 US-Dollar etablieren zu können, noch nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Die Aktie konnte sich nicht festsetzen und läuft nun wieder Gefahr, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn GW Pharmaceuticals das Niveau des letzten Verlaufstiefs (113,5 US-Dollar) weiterhin verteidigen könnte. Knapp darunter bei 110 US-Dollar befindet sich die derzeit zentrale Unterstützung. Eine gut ausgebaute Horizontalunterstützung in Verbindung mit der 200-Tage-Linie bilden eine veritable Unterstützung. Sollte es zu deren Bruch kommen, wäre eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Allerdings könnte ein erneuter Test der 113,5 US-Dollar, zumindest, wenn er erfolgreich verlaufen sollte, der Aktie wiederum die Möglichkeit geben, einen kleinen Doppelboden auszubilden. Eine weitere Voraussetzung für dieses Szenario wäre es dann allerdings, dass es ihr im Nachgang zügig gelingt, das letzte Verlaufshoch bei 123,5 US-Dollar zu überwinden. Kurzum: Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Die Aktie muss über die 123,5 US-Dollar und darf nicht unter die 113,5 / 110 US-Dollar.“

Gleich zu Jahresbeginn wurde es spannend. Die Aktie kam noch einmal ins „Rutschen“ und lief den Bereich von 110 US-Dollar an. Dieser erwies sich jedoch als überaus belastbar. Der erfolgreiche Test legte wiederum aus charttechnischer Sicht den Grundstein für die zuletzt zu beobachtende Rally, die mit den 123,5 US-Dollar und der Zone 130/133 US-Dollar bereits entscheidende Hürden nehmen konnte. Fundamentalen Rückenwind gab es zudem von den kürzlich vom Unternehmen veröffentlichten vorläufigen Eckdaten zum vierten Quartal 2020. Detaillierter gehen wir auf diese in unserer nächsten E-Mail-Ausgabe ein.

Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Die Aktie hat Kurs auf den zentralen Widerstandsbereich von 140+ US-Dollar (inkl. des aktuellen 52-Wochen-Hochs) genommen. Sollte es zu einem signifikanten Ausbruch über diesen Bereich kommen, wäre der Weg auf der Oberseite zunächst frei. Die Gefahr einsetzender Gewinnmitnahmen ist mit Blick auf die zurückliegende Rally nicht zu vernachlässigen. Idealerweise spielen sich diese oberhalb von 130 US-Dollar ab. Sollte es erneut unter die 123,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Falle wäre auch eine Neubewertung vonnöten.