Investor gewonnen / Basis für eine fulminante Neubewertung in 2021

Nachdem die Gesellschaft einen weiteren strategischen Investor als Partner zur Umsetzung der nächsten "Milestones" gewinnen konnte, rechnet das Management, sollten sich die erwarteten Ergebnisse einstellen, mit einer totalen Neubewertung noch in diesem Jahr.

Schritt in die nächste Dimension

"Nur wenige Unternehmen verfügen über ein annähernd so hochwertiges Helium-Projekt wie unser Joint-Venture Starfox Helium Inc.", so der CFO der Gesellschaft. Und weiter: "Im Rahmen der Neubewertung haben wir entweder ein Produktions-Szenario oder den Verkauf an einen Major vor Augen".

Über die Gesellschaft:

Die Geschäftstätigkeit der Star Oil Production GmbH mit Sitz in Hamburg ist die Erschließung und Bewirtschaftung von Erdöl- und Erdgasquellen, der An- und Verkauf von Explorations-Lizenzen für Erdöl- und Erdasquellen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Kontakt: Star Oil Production GmbH

Boschstraße 23a

D-22761 Hamburg

Telefon +49 40 - 257 674 470

E-Mail: info@staroilproduction.de

Internet: http://www.staroilproduction.de/

