NEXE Innovations erhält $1.000.000 von der kanadischen Regierung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 14. Januar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5) eines der führenden Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Materialforschung und moderner Fertigungstechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass es von der kanadischen Regierung ("GOC") einen Zuschuss in Höhe von 1.000.000 US-Dollar erhalten hat, um die Kommerzialisierung seiner NEXE Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln zu unterstützen. Der Zuschuss ist Teil der Phase 2 der GOC's Plastics Challenge: Improved Compostability of Bioplastics ("Bioplastics Challenge"). Das Preisgeld folgt auf einen Zuschuss in Höhe von 150.000 US-Dollar, den NEXE 2019 während der Phase 1 des Programms zur Unterstützung der Prototypentwicklung erhalten hat. Dieser Zuschuss wird die Hochgeschwindigkeitsfertigung der NEXE Nespresso-kompatiblen Pads des Unternehmens unterstützen, nachdem in der letzten Woche Untersuchungsergebnisse bekannt gegeben wurden, die Nexe Innovations zum in diesem Bereich führenden Unternehmen machen.

Dr. Zachary Hudson, Chief Scientific Officer von NEXE, sagte dazu: "Wir sind der kanadischen Regierung dankbar für diese Auszeichnung, die ihr Engagement für die Förderung innovativer, in Kanada entwickelter Lösungen für einige der dringendsten Probleme der Welt zeigt. NEXE hat nachhaltige Materialien auf Pflanzenbasis entwickelt und validiert, die besser für die Umwelt sind, ohne die Bedürfnisse der Verbraucher zu beeinträchtigen. Wir freuen uns darauf, sie mit der Unterstützung von Innovative Solutions Canada auf den Markt zu bringen."

"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von der kanadischen Regierung zu erhalten", sagte Unternehmens-CEO Darren Footz. "Diese Auszeichnung trägt dazu bei, unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen der letzten fünf Jahre bei der Entwicklung eines vollständig kompostierbaren Pods sowohl für Keurig K-Cup als auch für Nespresso kompatible Brühsysteme zu bestätigen. Mit der Unterstützung der kanadischen Regierung und den mit ihr abgestimmten Zielen können wir die Entwicklung neuer und innovativer Produkte auf Pflanzenbasis beschleunigen.