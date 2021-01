Yealink stellt die neue MeetingBar A20 vor, die für Microsoft Teams für kleine Besprechungsräume zertifiziert ist

Die Yealink MeetingBar A20 mit dem Snapdragon 845-Chipsatz läuft mit Android 9.0 und ist für Microsoft Teams ausgelegt. Die leistungsstarken Hardware-Komponenten sorgen für ein immersives Team-Erlebnis für den Anwender. Die A20 wurde für kleine Besprechungsräume entwickelt und bietet mit Android OS, erstklassigen Audio- und KI-Videofunktionen alles, was Ihr Team für eine Besprechung benötigt. Ohne komplizierte Verbindungen und mit einfachem Plug-and-Play für einen schnellen Start verwandelt die All-in-One A20 Ihre geschäftigen Arbeitsräume in einen effektiven Microsoft Teams Room.

Angekündigt auf der Microsoft Ignite 2020, bietet die MeetingBar A20 großartige Funktionen mit dem einheitlichen Teams-Erlebnis, einschließlich One-Touch Join, Whiteboard und Dual-Screen-Unterstützung. „Es ist eines der inspirierendsten Produkte für Microsoft Teams, die wir in diesem Jahr entwickelt haben. Wir glauben, dass die A20 mehr erweiterte Funktionen für kleine Besprechungsräume bietet und jedem Benutzer ein einheitliches Team-Erlebnis liefert", erklärte Alvin Liao, Vice President of Product bei Yealink.

Verschiedene Optionen für die Steuerung von Teamsitzungen

Die A20 ermöglicht den Anwendern nicht nur eine einfache Teams-Zusammenarbeit durch die Nutzung der einzelnen MeetingBar mit der Fernbedienung oder einem Touchscreen, sondern bietet auch die Paketoption mit einem CTP18-Touchpanel für die Meeting-Steuerung vom Konferenztisch aus, was ein nahtloses Teams-Erlebnis inklusive One-Click-Join, Proximity-Join, Whiteboard, Content-Sharing, Kamerasteuerung und so weiter ermöglicht.

KI-gesteuerte Kamera sorgt für Aufmerksamkeit

Die A20-Kamera mit ultra 20 Megapixeln ist mit KI-Technologie ausgestattet, einschließlich Auto Framing und Speaker Tracking. Mit dem 133°-Weitwinkelobjektiv und dem Auto Framing erkennt sie die Anzahl und die Position der Teilnehmer und erfasst auch in kleinen Räumen problemlos jede Person in der am besten geeigneten Ansicht. Das Speaker Tracking mit 20MP-Funktionen ermöglicht ein lebendiges visuelles Erlebnis von Angesicht zu Angesicht. Darüber hinaus kann die A20-Kamera mit einem elektrischen Objektivdeckel automatisch ein- und ausgeschaltet werden, wodurch die Privatsphäre in Ihren Besprechungsräumen gewahrt bleibt.

HD-Vollduplex-Audioerlebnis

Mit der Yealink Noise Proof Technology, akustischer Echounterdrückung und Dereverberation ermöglicht die A20 mit ihren 8 integrierten MEMS-Mikrofonarrays und Lautsprechern den Nutzern ein nahtloses Vollduplex-Spracherlebnis ohne Unterbrechungen, so dass sie in einer Besprechung gut zu hören sind und zu verstehen sind.

Schnelles Einrichten und einfaches Verwalten

Mit dem All-in-One-Design ist der Einsatz der A20 wirklich einfach. Die gesamte Installation dauert weniger als 7 Minuten, nimmt weniger Platz in Anspruch und minimiert das Kabelgewirr. Darüber hinaus gewährleistet die Yealink Device Management Platform eine einfache Verwaltung aller Yealink-Geräte aus der Ferne. Mehr über die MeetingBar A20 erfahren Sie hier: https://www.yealink.com/product/meetingbar-a20-teams

„Es ist spannend zu sehen, wie sich Microsoft Teams Rooms on Android-Portfolio mit dem Yealink A20 weiterentwickelt", erklärte Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification. „Unsere gemeinsamen Kunden haben jetzt eine großartige neue Option, die neuen Funktionen von Microsoft Teams Rooms on Android zu erleben, einschließlich Auto-Antwort, Anfrage zum Sprechen und Together-Modus für Teams-Meetings.

Zusammen mit dem VC210 optimiert die neueste Yealink MeetingBar A20 die Videogerätelösungen für Microsoft Teams im Huddle und in kleinen Räumen. Sie können die beste Lösung aus der gesamten Palette der Video- und Sprachgerätelösungen von Yealink für Microsoft Teams erkunden und auswählen, einschließlich persönlicher Geräte und gemeinsam genutzter Geräte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.yealink.com/products_top_38.html#filter2

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1386909/Yealink.jpg