Pricefx beendet 2020 mit signifikantem Umsatzwachstum, neuen Kunden weltweit und einer neu konzipierten Plattform für die Zukunft der Preisgestaltung

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Pricing-Software, berichtete heute über ein weiteres Jahr mit enormem Wachstum in seinem am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr. Trotz einer Pandemie und obligatorischen Heimarbeitsinitiativen in allen Regionen verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum der Subskriptionseinnahmen von 44 % im Vergleich zum Vorjahr.

In dieser Woche wurde Pricefx in die Liste der “Best Places to Work” von Built In Chicago aufgenommen und erhielt zusätzliche Auszeichnungen in den Kategorien “Chicago Best Midsize Companies to Work For” und “Chicago Best Paying Companies.” Im Jahr 2020 wuchs der globale Personalbestand von Pricefx um 29 % und umfasst nun fast 400 Vollzeitbeschäftigte weltweit. Im ersten Quartal 2021 sollen mehr als 25 Positionen neu besetzt werden.