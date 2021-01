Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Daimler - Neuer Abwärtstrendkanal? Nämlich dann, wenn der DAX weiter an Abwärtsdynamik gewinnt und letztendlich an der oberen Widerstandslinie im Monatschart nach unten abprallt. Es bietet sich eine spekulative Short-Position im Bereich von 57,40 Euro an. Das Kursziel befindet sich …