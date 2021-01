APA ots news: Finanzbildung digital: Reithmanngymnasium in Innsbruck gewinnt Euro-Logo-Online-Challenge 2020

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) stellt seit dem Frühjahr 2020 unter der eigenen Finanzbildungsmarke "Eurologisch" ein qualitativ hochwertiges Online-Angebot für Schulklassen zur Verfügung. Neben einzelnen interaktiven Workshops zu den Themengebieten Bargeld, Preisstabilität sowie Umgang mit Geld wurde im Herbst 2020 zusätzlich die Euro-Logo-Online-Challenge für Schulklassen der ersten Sekundarstufe ins Leben gerufen.

Bei der Euro-Logo-Online-Challenge nehmen mehrere Klassen gleichzeitig an einem Vormittag an vier Online-Sessions zu den genannten Themengebieten teil. Nach jeder Session wird in einem Quiz das erlernte Wissen abgefragt. Am Ende jedes Challenge-Tages wird ein Tagessieger bzw. eine Tagessiegerin aus den Quiz ermittelt und mit einem Münzset der OeNB prämiert. Am Ende des Semesters wird zudem die Schule mit dem besten Gesamtergebnis ausgezeichnet.