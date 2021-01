Berlin (ots) -



- Deutschlandweit stiegen die Preise für Bestands-Eigentumswohnungen über das

gesamte Jahr 2020 am stärksten. In Hamburg sind sie im vierten Quartal leicht

gesunken.

- Während die Kaufpreise für Neubau-Wohnungen deutschlandweit weiter anzogen,

stagnierten sie in Frankfurt am Main, Köln und München weitgehend im Vergleich

zum Vorjahr.

- Auch Einfamilienhäuser im Bestand wurden in der gesamtdeutschen Betrachtung

deutlich teurer angeboten, erlebten in Frankfurt am Main allerdings eine

leichte Preiskorrektur.

- Neubau-Häuser zeigten in der gesamtdeutschen Betrachtung nur noch ein

moderates Preiswachstum.

- Auch die Mietpreise im Bestand legten nur noch in München und Frankfurt am

Main deutlich zu.



In der gesamtdeutschen Betrachtung zeigten sich die Preise für Wohnimmobilien im

abgelaufenen Jahr unbeeindruckt von der anhaltenden Corona-Pandemie. Die

Angebotspreise für Bestands- und Neubau-Wohnungen sowie für neugebaute

Einfamilienhäuser stiegen 2020 deutschlandweit weiter an. In hochpreisigen

Metropolmärkten wie Frankfurt am Main, Köln, München und Hamburg zeichnet sich

allerdings eine Tendenz zu stagnierenden Preisen und leichten Preiskorrekturen

ab. Dies belegt der aktuelle Wohnimmobilienindex IMX von ImmoScout24.







Deutschlandweit sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Bestand im

Vergleich zum Vorjahr mit 9,4 Prozent erneut deutlich angestiegen. Auch im

vierten Quartal verteuerten sie sich nochmals um 2,0 Prozent und erlebten damit

zum Jahresende und im Gesamtjahr die stärksten Preiszuwächse aller betrachteten

Segmente. Daneben legten die Kaufpreise für neugebaute Eigentumswohnungen

ebenfalls zu. Lag das durchschnittliche Preiswachstum im ersten Quartal nur bei

0,7 Prozent, sind sie laut IMX von ImmoScout24 vom dritten zum vierten Quartal

nochmals um 1,5 Prozent teurer angeboten worden. Über das gesamte Jahr

kletterten die Angebotspreise für Neubau-Wohnungen kumuliert um 5,9 Prozent.



Preise für Einfamilienhäuser im Bestand zogen deutlich an, schwächer im Neubau



In der gesamtdeutschen Betrachtung wurden Einfamilienhäuser im Bestand im

Jahresverlauf 2020 um 5,3 Prozent teurer angeboten als im Vorjahr. Den höchsten

Preiszuwachs gab es vom ersten zum zweiten Quartal mit einem Plus von 1,7

Prozent, während die Preise im dritten und vierten Quartal jeweils mit 1,1

Prozent etwas schwächer gestiegen sind.



Die Kaufpreise neugebauter Einfamilienhäuser entwickelten sich nicht so

dynamisch wie im Bestandssegment. Im ersten Quartal 2020 wurden sie sogar um 2,0 Seite 2 ► Seite 1 von 4



Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand zeigen die höchsten PreiszuwächseDeutschlandweit sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Bestand imVergleich zum Vorjahr mit 9,4 Prozent erneut deutlich angestiegen. Auch imvierten Quartal verteuerten sie sich nochmals um 2,0 Prozent und erlebten damitzum Jahresende und im Gesamtjahr die stärksten Preiszuwächse aller betrachtetenSegmente. Daneben legten die Kaufpreise für neugebaute Eigentumswohnungenebenfalls zu. Lag das durchschnittliche Preiswachstum im ersten Quartal nur bei0,7 Prozent, sind sie laut IMX von ImmoScout24 vom dritten zum vierten Quartalnochmals um 1,5 Prozent teurer angeboten worden. Über das gesamte Jahrkletterten die Angebotspreise für Neubau-Wohnungen kumuliert um 5,9 Prozent.Preise für Einfamilienhäuser im Bestand zogen deutlich an, schwächer im NeubauIn der gesamtdeutschen Betrachtung wurden Einfamilienhäuser im Bestand imJahresverlauf 2020 um 5,3 Prozent teurer angeboten als im Vorjahr. Den höchstenPreiszuwachs gab es vom ersten zum zweiten Quartal mit einem Plus von 1,7Prozent, während die Preise im dritten und vierten Quartal jeweils mit 1,1Prozent etwas schwächer gestiegen sind.Die Kaufpreise neugebauter Einfamilienhäuser entwickelten sich nicht sodynamisch wie im Bestandssegment. Im ersten Quartal 2020 wurden sie sogar um 2,0