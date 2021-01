STOCKHOLM, Schweden, 15. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die Einführung von MyAcademy ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtstrategie von Soluno. Der UCaaS-Dienstleister expandiert in Europa mit einem auf den Großhandel ausgerichteten Konzept und konzentriert sich auf Innovationen, um auf dem wettbewerbsintensiven Markt stets die Nase vorn zu haben. MyAcademy erleichtert die Zusammenarbeit mit Soluno, das auch die Möglichkeit erhält, neue und wichtige Informationen schneller auf verschiedene Kanäle zu verteilen. Soluno ist davon überzeugt, dass die Offenheit gegenüber Schulungen die Chancen aller Beteiligten erhöhen wird.

Soluno, einer der führenden europäischen UCaaS-Anbieter, kündigt die Einführung der neuen interaktiven Lernplattform „MyAcademy" an.

Alle Schulungsprogramme stehen den Partnern kostenlos zur Verfügung und bieten Fachwissen, bewährte Verfahren und Kompetenzentwicklung, mit denen Soluno zum Erfolg der Partner beitragen möchte.

„Die Einführung von MyAcademy ist ein weiterer Schritt hin zur Vereinfachung unserer Branche. Wir wollen unseren Partnern die Freude am Lernen zurückgeben. Fachwissen und bewährte Verfahren sind oft die wichtigsten Gründe, die ein Geschäft zu Ihren Gunsten entscheidet oder die notwendige Effizienz schaffen. Die Teilnehmer lernen, unsere Produkte in kürzester Zeit optimal zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass sich diese Plattform in den kommenden Jahren als unschätzbare Ressource für Partner und Mitarbeiter erweisen wird", erklärte Christian Hed, Chief Marketing Officer bei Soluno.

Mit MyAcademy können sich die Partner in ihrem eigenen Tempo und zum Zeitpunkt ihrer Wahl mit dem Produktportfolio von Soluno vertraut machen. Die Nutzer haben direkten Zugriff auf praktische Informationen und Experteninhalte, die in einem interaktiven E-Learning-Format in Kombination mit klassischen Unterrichtsstunden klar vermittelt werden. Neben detaillierten Anweisungen und nützlichen Tipps können die Benutzer problemlos nach Themen und Schlüsselwörtern suchen.

Verfügbar für Partner ab Februar 2021

In den letzten acht Monaten hat Soluno intensiv an der Erstellung von Schulungskatalogen mit allen Soluno-Produkten und -Dienstleistungen gearbeitet und wird künftig weitere Schulungseinheiten entwickeln, aktualisieren und hinzufügen. Die Partner haben Zugang zu wichtigen Material und spezifischen Schulungseinheiten, die an ihr jeweiliges Angebot und ihre Märkte angepasst sind.

Soluno sieht den zukünftigen Erfolg des Unternehmens in der Partnerstrategie und in der Zusammenarbeit mit sehr gut ausgebildeten und fortschrittlichen Teams und Partnern in Europa.

Die Partner haben ab Februar 2021 Zugang zu der Plattform.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christian Hed, CMO Soluno, +46(0)8-562 696 03, Christian.hed@soluno.com

Informationen zu Soluno

Soluno ist einer der führenden UCaaS-Anbieter in Europa mit mehr als 200.000 Nutzern in der Cloud. Das Unternehmen treibt die Zukunft der Geschäftskommunikation voran, indem es sein „Mobile First"-Konzept über Großhandelspartner in Europa anbietet.

Weitere Informationen zu Soluno finden Sie auf www.soluno.com und folgen Sie uns auf LinkedIn .