DGAP-Media / 15.01.2021 / 10:00

AAB knackt Rekord von 20 Mrd. Euro Depotvolumen

Augsburg, 15.01.2021 - Erstmals in ihrer Historie hat die Augsburger Aktienbank AG (AAB) zum Jahresauftakt die Marke von über 20 Mrd. Euro Depotvolumen überschritten. Auch bei der Depotstückzahl hat sich der dynamische Wachstumskurs der vergangenen Jahre mit einem Anstieg auf mittlerweile knapp 182.000 Kundendepots fortgesetzt.

Bei der Höhe der Assets under Control (AuC) hat die AAB von der positiven Marktentwicklung und gleichzeitig auch von signifikanten Nettomittelzuflüssen profitiert, die zum Großteil über die breite und qualitativ hochwertige Vermittler- und Vermögensverwalterbasis im b2b-Geschäft zugeführt wurden.



Auch auf die wirtschaftlichen Kennzahlen hat sich das Wachstum positiv ausgewirkt. So wurde im Jahr 2020 ein Provisionsergebnis von weit über 30 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von über der Hälfte gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Insgesamt blickt die Bank auf ein sehr erfolgreiches und profitables Geschäftsjahr zurück, in dem mit dem Verkauf des Wertpapiergeschäftes an die ebase die Weichen für eine Fortsetzung des Wachstumskurses für die Partner, Kunden und Mitarbeiter der AAB gestellt wurden. Erklärtes Ziel der geplanten Migration zur ebase ist es, die Stärken der AAB mit der Übertragung der wesentlichen Bestandteile des aktuellen Leistungs-spektrums und der Kompetenz der Mitarbeiter im Wertpapiergeschäft zu erhalten und gleichzeitig von der zukunftsorientierten Ausrichtung der ebase insbesondere im Bereich der Digitalisierung zu profitieren.



Der überwiegende Teil der Mitarbeiter der AAB im Wertpapiergeschäft wird mit der Migration auf die bereits neu gegründete Gesellschaft ebase Competence Center Augsburg GmbH (ebase Augsburg) mit Sitz in Augsburg übergehen. Zum 01.01.2021 wurde Sabine Sinowetz bei der ebase Augsburg Geschäftsführerin, die zuvor bereits in der AAB für den Bereich Organisation zuständig war.



------------------------------------------------------



Augsburger Aktienbank AG

Pressestelle - Thomas H. Roßmann

Halderstraße 21

86150 Augsburg

Telefon 0821 5015-3350

E-Mail t.rossmann@aab.de







Bei der Höhe der Assets under Control (AuC) hat die AAB von der positiven Marktentwicklung und gleichzeitig auch von signifikanten Nettomittelzuflüssen profitiert, die zum Großteil über die breite und qualitativ hochwertige Vermittler- und Vermögensverwalterbasis im b2b-Geschäft zugeführt wurden.Auch auf die wirtschaftlichen Kennzahlen hat sich das Wachstum positiv ausgewirkt. So wurde im Jahr 2020 ein Provisionsergebnis von weit über 30 Mio. Euro erzielt, was einer Steigerung von über der Hälfte gegenüber dem Vorjahr entspricht.Insgesamt blickt die Bank auf ein sehr erfolgreiches und profitables Geschäftsjahr zurück, in dem mit dem Verkauf des Wertpapiergeschäftes an die ebase die Weichen für eine Fortsetzung des Wachstumskurses für die Partner, Kunden und Mitarbeiter der AAB gestellt wurden. Erklärtes Ziel der geplanten Migration zur ebase ist es, die Stärken der AAB mit der Übertragung der wesentlichen Bestandteile des aktuellen Leistungs-spektrums und der Kompetenz der Mitarbeiter im Wertpapiergeschäft zu erhalten und gleichzeitig von der zukunftsorientierten Ausrichtung der ebase insbesondere im Bereich der Digitalisierung zu profitieren.Der überwiegende Teil der Mitarbeiter der AAB im Wertpapiergeschäft wird mit der Migration auf die bereits neu gegründete Gesellschaft ebase Competence Center Augsburg GmbH (ebase Augsburg) mit Sitz in Augsburg übergehen. Zum 01.01.2021 wurde Sabine Sinowetz bei der ebase Augsburg Geschäftsführerin, die zuvor bereits in der AAB für den Bereich Organisation zuständig war.------------------------------------------------------Augsburger Aktienbank AGPressestelle - Thomas H. RoßmannHalderstraße 2186150 AugsburgTelefon 0821 5015-3350E-Mail t.rossmann@aab.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Augsburger Aktienbank AG

Schlagwort(e): Finanzen



15.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de