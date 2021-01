Anders bei Intel : Der Konzern ringt mit Problemen bei der Entwicklung einer neuen Chipgeneration; zudem wollen einige Kunden lieber eigene Chips entwickeln, um unabhängiger zu werden. Die Intel-Aktien waren 2020 unter den größten Verlierern im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Jetzt soll es ein neuer Chef richten. Was bei Intel los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht:

NEW YORK/SANTA CLARA (dpa-AFX) - Eigentlich sollte es so richtig rund laufen beim weltweit wohl bekanntesten Hersteller von Computerchips. Die Corona-Pandemie verlieh der ohnehin rasant fortschreitenden Digitalisierung der Welt zusätzlichen Schwung, Tech-Konzerne machen glänzende Geschäfte, Aktienkurse schießen seit Monaten durch die Decke.

DAS IST LOS BEI INTEL:



Vor rund einem Jahr war die Welt noch in Ordnung in Santa Clara. Ein starkes Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren, aber auch die zunehmende Technisierung von Autos etwa mit Fahrassistenzsytemen hatten Umsatz und Gewinn von Intel gegen Ende 2019 weiter angetrieben. Anleger rissen sich Anfang 2020 um die Aktien.

Zunächst brummten die Geschäfte weiter, der Beginn der Corona-Pandemie ließ die Nachfrage nach Technik für Rechenzentren zur Datenverarbeitung und -speicherung sowie nach Laptops für Heimarbeit nach oben schnellen.

Das böse Erwachen folgte im Sommer. Erst brach der iPhone-Konzern Apple aus der eingefahrenen Spur der PC-Branche aus und stellte seine Mac-Computer von Intel -Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um.

Und dann auch noch das: Intel musste abermals die Einführung einer neuen Chip-Generation verschieben. So sollen Prozessoren mit Strukturbreiten von 7 Nanometern nun voraussichtlich erst Ende 2022 in Computer kommen - ein Jahr später als ursprünglich anvisiert. Die Produktion warf schlicht noch zu viele unbrauchbare Chips ab. Gerade in der Chipfertigung sind jedoch niedrige Fehlerquoten wichtig, um mit Gewinn arbeiten zu können.

Die Verzögerung warf auch ein neues Licht auf Apples Entscheidung, auf eigene Chips zu setzen. So hatten die Kalifornier in der Vergangenheit wiederholt die Erneuerung ihrer Modellpalette bremsen müssen, weil die erforderlichen Intel-Prozessoren nicht verfügbar waren. Mittlerweile arbeitet auch der Software-Konzern Microsoft an eigenen Chips, und zwar für Rechenzentren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg jüngst unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet hatte.