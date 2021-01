Kaufentscheidung für stationären Handel beginnt bereits im Internet / JLL stellt Studie zum digitalen Reifegrad im deutschen Einzelhandel vor

Frankfurt (ots) - Langfristig wird nur der stationäre Händler erfolgreich sein,

der auch online gut wahrnehmbar ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "

Digitalisierung im deutschen Einzelhandel (https://www.jll.de/de/trends-and-insi

ghts/research/digitalisierung-im-deutschen-einzelhandel) ", die das

Immobilien-Beratungsunternehmen JLL zusammen mit der Digital-Beratung eStrategy

Consulting erstellt hat. Denn bei immer mehr Sortimenten informieren sich Kunden

im Vorfeld über das Internet, auch wenn sie letztlich nicht über den

Onlinehandel, sondern stationär kaufen wollen. In der "Customer Journey", den

einzelnen Stufen der Kaufentscheidung, liege der Fokus mittlerweile zunächst auf

dem Produkt und erst im zweiten Schritt gehe es um den jeweiligen Händler. Auch

im Geschäft selbst hätten sich die Kundenerwartungen spürbar verändert,

analysiert die Studie und überrascht mit einer Erkenntnis: Kaufhäuser sind mit

Blick auf die Digitalisierung bereits gut aufgestellt.



Verändertes Kaufverhalten fordert auch vom stationären Handel digitale Elemente





Dirk Wichner, Head of Retail Leasing JLL Germany: "Die Pandemie und die damitverbundenen Lockdowns haben die Digitalisierung im Handel zusätzlichbeschleunigt. Damit verbunden ist aber nicht nur ein Anstieg des Umsatzanteilsdes E-Commerce, sondern vielmehr ein generell verändertes Kaufverhalten derKonsumenten, das den stationären Handel genauso betrifft. Langfristigerfolgreich wird also nur sein, wer Digitalisierung als Teil derKaufentscheidung einplant und für eine entsprechende Sichtbarkeit weit über daseigene Ladenlokal hinaus erzeugt."JLL und eStrategy Consulting haben für die Erhebung 755 Geschäfte in zwölfEinkaufsstraßen der Big 7 untersucht und dabei alle Phasen der für denstationären Point of Sale (POS) relevanten Kunden berücksichtigt. Insgesamtwurden 45 Kriterien definiert, um vier Bereiche zu bewerten und einen digitalenReifegrad zu ermitteln: die Online-Sichtbarkeit des Geschäfts und seinerSortimente, Omnichannel-Funktionen wie zum Beispiel Click & Collect, die digitalunterstützte Kundenerfahrung am POS sowie die digital getriebene Kundenbindungam POS. "Dafür haben die Geschäfte digital, aber auch analog besucht, um diereal vorhandenen Features zu testen und dieselben Erfahrungen wie dieKonsumenten im Geschäft zu erleben", erläutert Thomas Natkowski, Geschäftsführerbei eStrategy Consulting, die Methodik der Untersuchung.Kaufhäuser stehen mit Onlinesichtbarkeit und Omnichannel-Funktionen an derSpitzeDie Analyse einzelner Branchen zeigt, dass vor allem die Kaufhäuser (5,4 von 10möglichen Punkten) und der Elektronikhandel (4,6) ihre Hausaufgaben bereits