Gold stabil

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de: „Die EU treibt Flüchtlingsboote zurück auf hohe See, um die Asylverfahren zu vermeiden“. „Pushback nennt sich die Methode, sie ist illegal und gefährlich. Auf dem offenen Meer … geraten die Menschen in Lebensgefahr“.Kommentar: Nicht nur in den Flüchtlingslagern in Griechenland und in Bosnien, sondern auch auf hoher See, zeigen die EU-Gutmenschen ihr wahres Gesicht.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 49.091 Euro/kg, Vortag 48.690 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 25,31 $/oz, Vortag 25,16 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.088 $/oz, Vortag 1.097 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 2.272 $/oz, Vortag 2.276 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 55,71 $/barrel, Vortag 56,18 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,5 % oder 0,7 auf 143,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Freeport 4,7 % und Newmont 2,0 %. Franco-Nevada gibt 1,8 % nach. Bei den kleineren Werten kann Osisko 4,8 % zulegen. Northern Dynasty fallen 9,2 % und Monarch 7,1 %. Bei den Silberwerten steigen Maya 14,7 %, Santacruz 6,4 % und Metallic 5,0 %. Silver Bull fallen 8,0 %, Silvercrest 4,4 % und Minaurum 4,0 %.