Kearney baut Schweizgeschäft mit neuen Partnern aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Unternehmensberatung Kearney wählt zwei neue Partner in

der DACH Region und baut mit Victor Graf Dijon von Monteton und Dr. Christof

Ledermann den Standort Zürich aus. Weltweit hat Kearney zum Jahreswechsel 31

neue Partnerinnen und Partner ernannt.



"Die Schweiz ist für uns ein Schlüsselmarkt mit weiterhin wachsender Bedeutung.

Es freut mich daher sehr, dass wir unser Büro in Zürich gleich mit zwei neuen

Partnern verstärken. Beide sind seit langem anerkannte Kearney Experten in ihren

Bereichen Konsumgüterindustrie und Energie. Zudem sind sie in die traditionelle

Schweizer Unternehmenswelt als auch bei dort ansässigen Global Playern bestens

vernetzt", begründet Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director Kearney

Deutschland, Österreich & Schweiz, die Wahl.





Victor Graf Dijon von MontetonVictor Graf Dijon von Monteton ist spezialisiert auf großeTransformationsprojekte multinationaler Unternehmen in der Konsumgüterindustrie.Sein Fokus liegt auf Wachstumsprogrammen mit Schwerpunkten in den BereichenDigital, Marketing und Sales, sowie auf komplexer Kostenoptimierung imstrategischen Einkauf. Victor Graf Dijon von Monteton arbeitet seit 2010 beiKearney, hat einen EMBA der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) inZürich und schloss sein Diplom im Instrument Klavier an der Hochschule für Musikin Karlsruhe ab. Er ist 36 Jahre alt und wohnt in Zürich.Dr. Christof LedermannDr. Christof Ledermann ist spezialisiert auf Transformationsprojekte in derEnergiebranche. Seine Schwerpunkte sind Strategie- und Organisationsprojektesowie Wachstums- und Effizienzprogramme für internationale Energiekonzerne alsauch regionale und kommunale Energieversorger. Er bringt tiefgehendeBeratungserfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit. NachIndustriestationen als Ingenieur bei ABB und Airbus arbeitet Christof Ledermannseit 2006 bei Kearney. Er hat einen PhD der technischen Wissenschaften derEidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und schloss seinen Masterals Maschineningenieur an der University of Delaware (USA) und ETH Zürich ab. Erist 44 Jahre alt und wohnt in Zürich.