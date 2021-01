DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

Golding Capital Partners GmbH: Golding verstärkt Infrastrukturteam mit namhaftem Neuzugang



15.01.2021 / 11:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEINFORMATION





Golding verstärkt Infrastrukturteam mit namhaftem Neuzugang





München, 15. Januar 2021 - Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset Manager in Europa für Alternative Investments, gewinnt mit Dr. Thilo Tecklenburg einen weiteren Investment-Experten für den Bereich Infrastruktur. Der 46-jährige promovierte Wirtschaftsingenieur mit langjähriger Transaktionsexpertise verstärkt seit Anfang Januar in der Position als Managing Director das Führungsteam im Bereich Infrastruktur-Investments. Er berichtet in seiner Funktion an Dr. Matthias Reicherter, Geschäftsführer und CIO bei Golding. Darüber hinaus wird Golding sein Infrastrukturteam in den kommenden Monaten zusätzlich auf der operativen Ebene weiter personell ausbauen. Golding ist einer der europaweit führenden Anbieter von Infrastruktur-Investments und verwaltet derzeit über 4 Milliarden Euro in dieser Assetklasse für institutionelle Kunden. Mit dem Gewinn von Dr. Thilo Tecklenburg kann der Münchner Asset Manager seine Investmentkompetenz und Transaktionsexpertise in der Anlageklasse Infrastruktur nochmals signifikant verstärken. Dr. Thilo Tecklenburg war zuletzt über sechs Jahre als Partner bei Meridiam Infrastructure, einem globalen 7 Milliarden Euro schweren Infrastrukturfonds, tätig. Mit Sitz in New York war er Chief Operating Officer von Meridiam Infrastructure North America, wo er u.a. das 4 Milliarden US-Dollar teure PPP-Projekt LaGuardia Airport Terminal B gewann und Meridiam im Aufsichtsrat der Projektgesellschaft vertrat. Vor seiner Tätigkeit bei Meridiam war Dr. Thilo Tecklenburg elf Jahre bei Bilfinger Project Investments, wo er PPP-Projekte in Europa, Australien und Nordamerika leitete. Ab 2010 verantwortete er die Entwicklung und Umsetzung der Bilfinger PPP-Infrastrukturstrategie in Kanada und den USA und setzte in dieser Zeit u.a. das 1,2 Milliarden US-Dollar teure Großbrückenprojekt East End Crossing zwischen Indiana und Kentucky um. Seite 2 ► Seite 1 von 2