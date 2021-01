PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Aufgrund weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen und Diskussion über weitere Verschärfungen des Lockdowns haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten kalte Füße bekommen. Auch die Nachricht, dass der künftige US-Präsident Joe Biden ein neues Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt hat, konnte die Investoren nicht hinter dem Ofen hervorlocken, da dies bereits erwartet worden war.

Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,46 Prozent tiefer bei 3624,49 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex der Eurozone ein leichtes Wochenminus von rund einem halben Prozent an. In Paris verlor der Cac 40 am Freitag 0,74 Prozent auf 5639,29 Punkte. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,66 Prozent auf 6757,03 Punkte.