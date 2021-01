Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) / vom 18.01.2021 bis 22.01.2021

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 18.01.2021



(Nr. 024) Umsatz im Gastgewerbe, November 2020



(Nr. N 003) Absatz von Tabakwaren, Jahre 1991-2020





Dienstag, 19.01.2021(Nr. 025) Inflationsrate (Verbraucherpreisindex inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Dezember 2020(Nr. 026) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten),November 2020(Nr. 03) Zahl der Woche: Preise für Fitnessgeräte, Januar 2019 bis Dezember 2020Mittwoch, 20.01.2021(Nr. 027) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember 2020(Nr. N 004) Baumobsternte, Jahr 2020Donnerstag, 21.01.2021(Nr. N 005) Reisebranche in Deutschland, Januar bis Oktober 2020(Nr. 028) Online-Pressekonferenz: Landwirtschaft im Wandel - erste Ergebnisseder Landwirtschaftszählung 2020 (10:00 Uhr)(Nr. 029) Schwangerschaftsabbrüche, 3. Quartal 2020(Nr. 030) Mobilitätsveränderungen in der Corona-Pandemie, erste und zweiteKalenderwoche 2021 (im Laufe des Tages)Freitag, 22.01.2021(Nr. 031) Verkehrsunfälle, November 2020(Nr. 032) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschließlich 52.Kalenderwoche 2020 (12.00 Uhr)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 WiesbadenTelefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktErreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis15 Uhr.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4812943OTS: Statistisches Bundesamt