MAG Silver ernennt Susan Mathieu als Direktorin

Frau Mathieu verfügt über mehr als fünfundzwanzig Jahre Erfahrung im internationalen Bergbau in den Bereichen Due Diligence, Exploration, Projektentwicklung, Genehmigungen, Bau und Betrieb. Susan Mathieu hat Erfahrung in und von der Mine bis hin zu Führungspositionen in Unternehmen mit Verantwortung für Governance, Umwelt, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Gesundheit und Sicherheit, Compliance und Risikomanagementrichtlinien, -programme und -strategien. Sie verfügt über nachgewiesene Fähigkeiten, Veränderungen in verschiedenen Organisationskulturen durch den Aufbau von Beziehungen, die Führung bei der Ausführung von Arbeiten und die Integration von Compliance-Funktionen in Governance-Systemen und Geschäftsprozessen zu bewirken.

Frau Mathieu begann ihre Karriere bei Placer Dome und bekleidete danach zunehmend leitende Positionen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit bei Falconbridge, NovaGold Resources, Centerra Gold, BHP Billiton, Golder Associates und NexGen Energy.

Frau Mathieu hat einen BSc (Honours) in Biologie, einen Master of Science in Biologie/Umwelttoxikologie von der University of Saskatchewan und einen Executive MBA von der Beedie School of Business, Simon Fraser University.

"Wir freuen uns sehr, dass Susan unserem Board beigetreten ist", sagte Peter Barnes, Chairman von MAG. "Sie bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Gesellschaft in unser Board ein, zusammen mit weitreichender Erfahrung in den Bereichen Business und Governance, was unsere Fähigkeit, den Shareholder Value zu steigern, weiter verbessert."

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com )

MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige, bezirksgroße Silberprojekte in Nord- und Südamerika exploriert und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Grundstück Juanicipio (44 %), das in einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Fresnillo Plc (56 %) entwickelt wird. Juanicipio befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, und das Joint Venture baut und entwickelt derzeit die Oberflächen- und Untertage-Infrastruktur auf dem Grundstück, um einen Bergbaubetrieb von 4.000 Tonnen pro Tag zu unterstützen. Die erste Untertageproduktion wurde in Q3-2020 erreicht. Darüber hinaus hat MAG ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das mehrere sehr aussichtsreiche Ziele sowohl beim Jointventure Juanicipio als auch auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Deer Trail in Utah anpeilt.