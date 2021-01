Varta – warum dieser Kursverfall?

Liebe Leser, liebe Börsenneulinge – Börse ist manchmal einfach und kompliziert. Beispiel: Varta verliert womöglich und vielleicht Samsung als Kunden? Die Aktie bricht deutlich ein. Westwing liefert bombige Zahlen – und die Aktie bricht ein. Diese Gründe muss man verstehen und die Erklärung und was daraus für Euch folgt, gibt es auf den Punkt natürlich bei uns im Audio. Prompt und nah am Markt, wie Ihr es kennt. Denn – möchtet Ihr an die Hand genommen werden? Benötigt Ihr täglich in Form von Audios, Videos, Research und Profi-Recherche die einfache Antwort auf die so komplexe Frage “Was mache ich mit meinem Geld, wo kann in sinnvoll investieren und auch ein wenig spekulativ handeln?” Dann seid Ihr bei uns richtig.

Denn ob mit ETFs, Indexzertifikaten, puren Aktien, ob bei Plug Power, im Euro, bei Varta oder Westwing, Tesla oder Intel die Post abgeht, ob Ihr den Zusammenhang von Geldpolitik, Volatilität, technischer Analyse und Börsenpsychologie verstehen wollt, ob Ihr Basisinvestments wie Allianz oder Telekom mögt oder auch spekulative Chancen wie Biontech oder Wasserstoff-Aktien oder Bitcoin - wir sind mit unserem Team für Euch da und immer dort, wo es wehtut.