DEUTSCHE BANK stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat GlaxoSmithKline (GSK)mit "Hold" und einem Kursziel von 1400 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die größten europäischen Pharmakonzerne böten ein vernünftiges und widerstandsfähiges Wachstum sowie solide Dividenden- und Free-Cashflow-Renditen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sei die Sektorbewertung noch günstig und biete eine attraktive Kombination an Charakteristiken für 2021. GSK dürfte das Jahr indes erneut gedämpftes Wachstum bringen. Der aktuelle Bewertungsabschlag möge zwar eine Chance sein, doch dem Experten erscheint der Zeitpunkt für einen positiveren Blick auf das Papier noch zu früh./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 16:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.