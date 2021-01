15.01.2021 / 12:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SNP SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 - EBIT-Marge unter den Erwartungen



Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat im vierten Quartal 2020 auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 37 Mio. EUR und ein EBIT von rund 1 Mio. EUR erzielt. Für das Geschäftsjahr 2020 ergibt sich damit ein Jahresumsatz, der mit rund 143 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau (145 Mio. EUR) liegt. Die Umsatzerwartung von 145-170 Mio. EUR konnte somit im Wesentlichen erfüllt werden. Beim EBIT erzielte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis von rund 1 Mio. EUR, was einer leicht positiven EBIT-Marge entspricht. Die Erwartung einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich konnte damit nicht erreicht werden. Grund für die Abweichung sind im Wesentlichen ein Partnervertrag mit einem führenden internationalen IT-Dienstleister, der wider Erwarten nicht zustande kam, sowie Projektverschiebungen aus dem vierten Quartal 2020 in das Jahr 2021.

Der Auftragseingang lag im Geschäftsjahr 2020 bei rund 185 Mio. EUR (Vorjahr: 201 Mio. EUR) und einem positiven Book-to-Bill von 1,3.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft auf Basis einer weltweit steigenden Investitionsbereitschaft ein Umsatzwachstum auf 160 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR. Für die EBIT-Marge wird in Abhängigkeit vom Verlauf der weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID 19-Pandemie ein Wert zwischen 5% - 8% angestrebt. Der geplante Verkauf der polnischen Gesellschaft an die All for One Group SE ist in dieser Prognose nicht berücksichtigt.

Die Angaben basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der testierte Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2020 wird am 30. März 2021 veröffentlicht.



Kontakt Investor Relations



SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 6221 6425 - 172

E-Mail: christoph.marx@snpgroup.com



---------------------------------------------------------------------------

15.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100

69121 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20

E-Mail: investor.relations@snpgroup.com

Internet: www.snpgroup.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1160941



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1160941 15.01.2021 CET/CEST



°