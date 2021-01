UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat inaktiviert SARS-CoV-2 in einer Entfernung von 12 Fuß (3,65 Meter) in 5 Minuten

UltraViolet Devices, Inc. (UVDI) gab bekannt, dass sein UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat in 5 Minuten in einer Entfernung von 12 Fuß (3,65 Metern) eine Inaktivierung des schweren akuten respiratorischen Syndroms Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) von mehr als 99,99% oder 4log 10 erreicht hat. Die Tests des Coronavirus-Stammes, der die COVID-19-Krankheit verursacht, wurden von Innovative Bioanalysis, einem von CAP, CLIA und BEI anerkannten BSL-3-zertifizierten Labor (Kalifornien, USA) durchgeführt. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben angegeben, dass die COVID-19-Krankheit sowohl durch Übertragung von SARS-CoV-2 an der Oberfläche als auch in der Luft übertragen werden kann. 1

Die Testparameter wurden sorgfältig ausgewählt, um auf eine schnelle Desinfektion des gesamten Raums in Krankenhäusern hinzuweisen. In über 10 von Experten geprüften veröffentlichten klinischen Studien und unabhängigen Labortests wurde bereits nachgewiesen, dass der UVDI-360-Raumdesinfektionsapparat dazu beiträgt, Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen zu verhindern und über 35 Krankheitserreger, einschließlich des humanen Coronavirus (229E), zu inaktivieren.

„Wir hoffen, dass diese wichtigen Tests den medizinischen Fachkräften, die mutig und unermüdlich daran arbeiten, COVID-19 zu besiegen, Vertrauen und Komfort verleihen können“, erklärte Peter Veloz, Chief Executive Officer von UVDI. „Wir sind der Ansicht, dass der Nachweis einer schnellen Inaktivierung von Krankheitserregern in Entfernungen von 8 Fuß (2,44 m) und 12 Fuß (3,65 m) der beste Indikator für die Leistung in Einrichtungen ist, der speziell für die Verwendung in Krankenhäusern zur Desinfektion von ganzen Räumen verwendet wird. Die unabhängige Bestätigung der Wirksamkeit gegen Hochrisiko-Krankheitserreger ist ein gesunder Menschenverstand und dennoch ein entscheidender Schritt, um die Desinfektionsansprüche für UV-Geräte zu überprüfen.“

„Aufbauend auf unseren wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, die die Wirksamkeit des UVDI-360 gegen Hochrisiko-Krankheitserreger, einschließlich Coronaviren, belegen, sind wir der Ansicht, dass die von uns weltweit betreuten medizinischen Fachkräfte einen Beweis gegen den spezifischen SARS-CoV-2-Virusstamm verdienen, der COVID-19 verursacht“, fügte Dr. Ashish Mathur, Vizepräsident für Innovation und Technologie von UVDI hinzu.

Über UltraViolet Devices, Inc.

Die Mission von UVDI ist es, eine sauberere, sicherere und gesündere Welt mithilfe fortschrittlicher UV-C-Lösungen zu schaffen, die die Luft und Oberflächen in den Umgebungen, in denen wir leben, arbeiten und spielen, desinfizieren. UVDI entwickelt und fertigt fortschrittliche UV-Lösungen in Kalifornien, die über 70 Jahre und drei Generationen familiärer Handwerkskunst und Sorgfalt nutzen. Über 2.000 UVDI-360-Raumdesinfektionsapparate werden in ungefähr 1.000 führenden Krankenhäusern in mehr als 25 Ländern eingesetzt. Dies wurde in von Experten geprüften, veröffentlichten Studien zur Reduzierung von Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen und zur Inaktivierung von Krankheitserregern mit hohem Risiko nachgewiesen. Die bewährten UVDI-Lösungen für die Raumluftqualität sind jetzt an über 10.000 internationalen Handelsstandorten installiert. UVDI ist stolz darauf, ein zertifiziertes Minderheitenunternehmen (Minority Business Enterprise, MBE) zu sein.

1 https://www.cdc.gov/coronavirus

