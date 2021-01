MORGAN STANLEY stuft HELLA KGaA Hueck & Co auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hella von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 42 Euro angehoben. Ein Großteil der überdurchschnittlichen Kursentwicklung von Autozuliefer-Aktien im Zeitraum 2014 bis 2018 sowie ihre Bewertungsaufschläge auf die Aktien der Hersteller hätten sich inzwischen umgekehrt, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies reflektiere ihre strukturellen Bedenken. Die Titel eigneten sich eher für den kurzfristigen Handel. Eine höhere Bewertung für Hella sei nicht mehr zu rechtfertigen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.